29 Gennaio 2026
Lorenza Ferraro
News
29 Gennaio 2026

Tropico chiude il cerchio di “Soli e disperati nel mare meraviglioso” con l’inedito “Quasi Blu”

Il brano è la canzone d'amore perfetta per chi vive di "quasi" e non riesce mai a trovare un lieto fine definitivo nelle proprie relazioni

Tropico Quasi Blu
Tropico chiude il cerchio del suo nuovo album, Soli e disperati nel mare meraviglioso, con un brano inedito delicato e prezioso: Quasi Blu. Prodotto con Davide Simonetta, il singolo è una ballad unica nel suo genere e rappresenta un vero e proprio giro di boa per il cantautore, che con il suo nome anagrafico – Davide Petrella – ha firmato (come autore) moltissime hit italiane dell’ultimo decennio.

TROPICO PRESENTA L’INEDITO “QUASI BLU”

Impreziosita da una scrittura sofisticata, ma di immediato impatto emotivo, Quasi Blu è la canzone d’amore perfetta per chi vive di “quasi” e non riesce mai a trovare un lieto fine definitivo nelle proprie relazioni.

Quasi Blu è una metafora. Quasi felici. Forse stavolta andrà bene. Ci sei quasi, stai per sistemare tutto, ma poi rovini tutto un’altra volta e un’altra volta ancora. Questa canzone mi ha fatto capire tante cose su di me e sulla mia vita, le sarò sempre riconoscente“, spiega Tropico.

Poi, aggiunge: “Riuscire ad accettare i propri limiti, le proprie debolezze e le fragilità va bene: non è possibile nasconderle per sempre”.

Scritta ben prima della pubblicazione di Soli e disperati nel mare meraviglioso, Quasi Blu è rimasta a lungo chiusa in un cassetto sotto forma di demo:

“Sentivo che era uno dei brani più ‘grossi’ e ‘larghi’ che avessi mai fatto, ma non era il momento giusto per farlo uscire: aveva bisogno di più tempo per essere lavorato rispetto agli altri. Ero io che avevo bisogno di più tempo”.

Proprio per questo il lavoro sulla produzione è stato minuzioso:

“Per rendere più preziosa questa canzone abbiamo cercato di alzare l’asticella a livello di suono, arrangiamenti, registrazione degli strumenti dal vivo e mix. Sentivo che avrebbe definito un nuovo standard qualitativo per il mio lavoro. Ci siamo fatti un gran cuore, speriamo di esserci riusciti”.

Tropico cover Quasi Blu

