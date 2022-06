Che estate sarebbe senza il re del reggaeton italiano, Fred De Palma? Arriva "Extasi" prodotta da...

Fred De Palma Extasi significato del testo del nuovo brano lanciato per l’estate 2022 del re del Reggaeton italiano.

L’estate musicale italiana vuol dire anche Fred De Palma. L artista da alcuni anni a questa parte domina la bella stagione con la sua musica e i suoi duetti internazionali che gli hanno permesso di conquistare anche la Spagna… da Ana Mena ad Anitta.

Ad oggi Fred conta 23 dischi di platino e 4 dischi d’oro in Italia, cinque dischi di in Spagna (oltre al podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero) e, per quel che riguarda Spotify, dopo aver superato 4 milioni di ascoltatori mensili, attualmente viaggia sui 3 milioni pronto a risalire con l’inizio dell’estate.

Di recente la pubblicazione di PLC tape1 (Pa’ la cultura), il tape nato dalla sua voglia di tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza dimenticare le radici del rap, arriva il nuovo singolo per l’estate che sta arrivando.

Fred De Palma Extasi significato

Dopo le collaborazioni con Anitta, Sofia Reyes, Ana Mena e Justin Quilles, per l’estate 2022 Fred De Palma torna da solo. Venerdì 17 giugno esce Extasi, un brano che vuole essere un inno alla libertà di vivere, amare, divertirsi, perdersi e ritrovarsi e stare insieme dopo il periodo passato negli ultimi due anni.

La produzione del pezzo è curata da altri due Hitmaker delle estati italiane, Takagi & Ketra, che uniscono nuove combinazioni di ritmi e generi musicali sperimentando tra sonorità latine dei quartieri popolari e il mondo urban,

Fred De Palma Extasi testo e audio

In arrivo venerdì 17 giugno