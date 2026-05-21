Testo e significato di Felici x metà, brano di Tiziano Ferro in duetto con Shiva, contenuto in Sono un grande deluxe, nuova edizione dell’ultimo disco del cantautore di Latina.

La canzone è uno dei due inediti presenti nella riedizione, insieme a Superstar con Giorgia. Il brano è stato presentato a sorpresa durante il concerto di Shiva, dove Tiziano Ferro è salito sul palco come ospite. I due artisti avevano già duettato in Bacio di Giuda, brano contenuto in Vangelo, l’ultimo album di Shiva.

Tiziano Ferro e Shiva – Felici x metà : il significato del brano

In Felici x metà, Tiziano Ferro e Shiva raccontano una relazione segnata da ferite che non si chiudono davvero.

L’immagine del cuore “sporco d’asfalto” apre la canzone con una scrittura fisica, quasi dura. Nessuna idea di un sentimento idealizzato, ma di qualcosa che è stato calpestato, rovinato e poi comunque raccolto.

Il ritornello porta questa tensione dentro una formula semplice: essere “felici solo a metà” significa non riuscire a vivere pienamente né l’amore né la distanza, restando sospesi tra il bisogno dell’altro e l’incapacità di guarire.

Il testo di Felici x metà

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Ho deciso di restare qui, appoggiato al mio cuore

Asfaltato da giorni

Massacrato d’amore

Perché questa è una missione, la missione è la mia

L’anima sempre in ascolto ed il cuore mai assolto

Un passante ci ha camminato sopra distratto

Un altro l’ha notato, ci ha sputato sopra e l’ha calpestato

E tu, e tu, e tu

Che lo raccogli e poi lo mangi per ore

Quel cuore sporco d’asfalto

Che sa di amaro, lacrime e rancore

E stai lì, yeah

Ah, giura che non ti fa nemmeno un po’ paura

Visto che siam feriti entrambi

A conti fatti forse non c’è una cura

Per noi che siamo nati soli

È più facile mentirsi che fidarsi

Non impari dai tuoi errori

E sei felice a metà

E anche se ormai ci ho fatto l’abitudine

Che nell’amore non c’è un giudice

Nella tua buona condotta

Sei felice solo a metà

Questa vita ti pesa come un debito

Piombo e veleno, arsenico

Sottopelle hai dei tagli che non cura neanche un medico

Sei brava a capire gli altri ma con te stessa di meno

Non sai, porti dei limiti alle pastiglie che assimili

In un mondo per buoni dove hanno vinto i cattivi

Ora i buoni si sono estinti

I buoni si son travestiti

Con tua madre ci litighi per gli esempi sbagliati

Ma sono quelli che imiti

Amo il tuo corpo e i suoi ritmi

La tua bellezza disarma, lasci i ragazzi colpiti

Ma non sai scegliere i tipi

Passi da brividi a lividi

Facciam sesso nell’auto così ci ascoltan le cimici

E sanno quanto ci amiamo

E quanto siamo espliciti, quindi

Ah, giura che non ti fa nemmeno un po’ paura

Visto che siam feriti entrambi

A conti fatti forse non c’è una cura

Per noi che siamo nati soli

È più facile mentirsi che fidarsi

Non impari dai tuoi errori

E sei felice a metà

E anche se ormai ci ho fatto l’abitudine

Che nell’amore non c’è un giudice

Nella tua buona condotta

Sei felice solo a metà

Ti senti sola, quel dolore non ti dà mai una sosta

E dove avevi un cuore adesso c’è soltanto una fossa

Ora che il cielo è in prigione e tu gli chiedi una risposta

Ora che anche la tua versione migliore si è nascosta

Per noi che siamo nati soli

È più facile mentirsi che fidarsi

Non impari dai tuoi errori

E sei felice a metà

E anche se ormai ci ho fatto l’abitudine

Che nell’amore non c’è un giudice

Nella tua buona condotta

Sei felice solo a metà

Nel testo, Tiziano Ferro e Shiva lavorano soprattutto sull’idea di una felicità possibile ma non piena. Le immagini sono concrete, spesso dure, e costruiscono un racconto in cui il sentimento non basta a cancellare ciò che ciascuno porta addosso: solitudine, diffidenza, errori ripetuti e una forma di dolore che continua a condizionare anche quando l’amore è ancora presente.

Crediti del brano

Titolo: Felici x metà

Artista: Tiziano Ferro con Shiva