Testo e significato di Felici x metà, brano di Tiziano Ferro in duetto con Shiva, contenuto in Sono un grande deluxe, nuova edizione dell’ultimo disco del cantautore di Latina.
La canzone è uno dei due inediti presenti nella riedizione, insieme a Superstar con Giorgia. Il brano è stato presentato a sorpresa durante il concerto di Shiva, dove Tiziano Ferro è salito sul palco come ospite. I due artisti avevano già duettato in Bacio di Giuda, brano contenuto in Vangelo, l’ultimo album di Shiva.
Tiziano Ferro e Shiva – Felici x metà: il significato del brano
In Felici x metà, Tiziano Ferro e Shiva raccontano una relazione segnata da ferite che non si chiudono davvero.
L’immagine del cuore “sporco d’asfalto” apre la canzone con una scrittura fisica, quasi dura. Nessuna idea di un sentimento idealizzato, ma di qualcosa che è stato calpestato, rovinato e poi comunque raccolto.
Il ritornello porta questa tensione dentro una formula semplice: essere “felici solo a metà” significa non riuscire a vivere pienamente né l’amore né la distanza, restando sospesi tra il bisogno dell’altro e l’incapacità di guarire.
Il testo di Felici x metà
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Ho deciso di restare qui, appoggiato al mio cuore
Asfaltato da giorni
Massacrato d’amore
Perché questa è una missione, la missione è la mia
L’anima sempre in ascolto ed il cuore mai assolto
Un passante ci ha camminato sopra distratto
Un altro l’ha notato, ci ha sputato sopra e l’ha calpestato
E tu, e tu, e tu
Che lo raccogli e poi lo mangi per ore
Quel cuore sporco d’asfalto
Che sa di amaro, lacrime e rancore
E stai lì, yeah
Ah, giura che non ti fa nemmeno un po’ paura
Visto che siam feriti entrambi
A conti fatti forse non c’è una cura
Per noi che siamo nati soli
È più facile mentirsi che fidarsi
Non impari dai tuoi errori
E sei felice a metà
E anche se ormai ci ho fatto l’abitudine
Che nell’amore non c’è un giudice
Nella tua buona condotta
Sei felice solo a metà
Questa vita ti pesa come un debito
Piombo e veleno, arsenico
Sottopelle hai dei tagli che non cura neanche un medico
Sei brava a capire gli altri ma con te stessa di meno
Non sai, porti dei limiti alle pastiglie che assimili
In un mondo per buoni dove hanno vinto i cattivi
Ora i buoni si sono estinti
I buoni si son travestiti
Con tua madre ci litighi per gli esempi sbagliati
Ma sono quelli che imiti
Amo il tuo corpo e i suoi ritmi
La tua bellezza disarma, lasci i ragazzi colpiti
Ma non sai scegliere i tipi
Passi da brividi a lividi
Facciam sesso nell’auto così ci ascoltan le cimici
E sanno quanto ci amiamo
E quanto siamo espliciti, quindi
Ah, giura che non ti fa nemmeno un po’ paura
Visto che siam feriti entrambi
A conti fatti forse non c’è una cura
Per noi che siamo nati soli
È più facile mentirsi che fidarsi
Non impari dai tuoi errori
E sei felice a metà
E anche se ormai ci ho fatto l’abitudine
Che nell’amore non c’è un giudice
Nella tua buona condotta
Sei felice solo a metà
Ti senti sola, quel dolore non ti dà mai una sosta
E dove avevi un cuore adesso c’è soltanto una fossa
Ora che il cielo è in prigione e tu gli chiedi una risposta
Ora che anche la tua versione migliore si è nascosta
Per noi che siamo nati soli
È più facile mentirsi che fidarsi
Non impari dai tuoi errori
E sei felice a metà
E anche se ormai ci ho fatto l’abitudine
Che nell’amore non c’è un giudice
Nella tua buona condotta
Sei felice solo a metà
Nel testo, Tiziano Ferro e Shiva lavorano soprattutto sull’idea di una felicità possibile ma non piena. Le immagini sono concrete, spesso dure, e costruiscono un racconto in cui il sentimento non basta a cancellare ciò che ciascuno porta addosso: solitudine, diffidenza, errori ripetuti e una forma di dolore che continua a condizionare anche quando l’amore è ancora presente.
Crediti del brano
Titolo: Felici x metà
Artista: Tiziano Ferro con Shiva
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