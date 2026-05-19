Tiziano Ferro torna con nuova musica. Il 22 maggio 2026 esce per Sugar Music Sono un grande Deluxe, la nuova versione del suo ultimo album. Sette brani inediti, cinque duetti con altrettanti ospiti ancora da svelare: è questa la promessa con cui l’artista di Latina ha annunciato il progetto sui social.
Come ha scritto lui stesso: “Ci sono storie nuove da raccontare. Sette brani, cinque amici, tanta stima, orgoglio, gioia, rabbia, cura.” Poche parole, ma sufficienti a far capire che non si tratta di un semplice ampliamento commerciale del disco, ma di un capitolo con una sua identità.
Sono un grande Deluxe: tracklist e featuring
Tiziano Ferro ha svelato la tracklist completa di Sono un grande Deluxe, confermando anche i cinque ospiti presenti nei nuovi brani.
Tra i featuring ci sono Giorgia, Shiva, Lazza, Ditonellapiaga e Ariete.
Questa la tracklist completa:
- Superstar feat. Giorgia
- Felici a metà feat. Shiva
- XXDono feat. Lazza
- XXVerso feat. Ditonellapiaga
- Ti sognai feat. Ariete
- Unico
- A Napoli
- Sono un grande
- Fingo&Spingo
- Cuore rotto
- Milite ignoto
- Ti sognai
- Gioia
- Quello che si voleva
- L’amore è re
- 1-2-3
- Le piace
- Meritiamo di più
- Tra le mani un cuore – bonus track
Sono un grande Deluxe: i formati disponibili
La versione Deluxe sarà disponibile in CD con poster e in CD con poster autografato, quest’ultimo in esclusiva sul Sugar Music Store. Entrambi i formati avranno una nuova copertina. Al suo interno, oltre alla tracklist originale dell’album uscito il 24 ottobre 2025, i sette nuovi brani con i cinque ospiti.
Per chi non avesse ancora ascoltato Sono un grande, vale la pena ricordare che il disco originale conteneva undici tracce tra cui i singoli Cuore Rotto, Fingo&Spingo e Sono un grande.
Nella versione su CD e vinile era presente anche Tra le mani un cuore, brano co-scritto da Tiziano Ferro per Massimo Ranieri e portato da quest’ultimo in gara a Sanremo.
Stadi26: oltre 200.000 biglietti venduti
Nel frattempo continua la corsa ai biglietti per STADI26, il tour prodotto da Live Nation che porterà Tiziano Ferro nei principali stadi italiani. A poche ore dall’annuncio sono stati venduti oltre 200.000 biglietti, con il raddoppio delle date di Milano (6 e 7 giugno) e Roma (27 e 28 giugno).
Date aggiornate del tour
- 30 maggio 2026 – Lignano, Stadio Teghil
- 6 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 7 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 10 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
- 14 giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara
- 18 giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo
- 23 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 28 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 3 luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero
- 8 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola
- 12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo
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Foto di A. Bianchera