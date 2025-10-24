24 Ottobre 2025
24 Ottobre 2025

Tiziano Ferro: “Sono un grande”, il disco della rinascita. Ecco le storie dietro le canzoni

Un viaggio tra fragilità, consapevolezza e rinascita

Tiziano Ferro racconta le canzoni del nuovo album “Sono un grande”
Tiziano Ferro è tornato con l’album Sono un grande. Scopriamo il racconto delle undici canzoni del disco direttamente dalle parole del cantautore.

Si tratta di un disco che segna la rinascita dopo due anni di silenzio, di cambiamenti e di consapevolezza. Undici canzoni per un album ispirato e profondo, di chi vuole rimettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

Fuori dal 24 ottobre per Sugar Music l’album arriva dopo oltre due anni di lavoro e Ferro lo descrive come il suo progetto più sincero:

Perché se non sono ancora morto… sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!» canta nel brano che dà il titolo al disco. «Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita. La consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito“.

Il ritorno negli stadi: STADI26

Parallelamente all’uscita del disco, Tiziano Ferro tornerà dal vivo nel 2026 con il tour STADI26, prodotto da Live Nation. L’annuncio ha scatenato i fan: oltre 200.000 biglietti venduti nelle prime ore e raddoppio delle date a Milano e Roma.

Date confermate:

  • 30 maggio 2026 – LIGNANO – Stadio Teghil
  • 6 giugno 2026 – MILANO – Stadio San Siro
  • 7 giugno 2026 – MILANO – Stadio San Siro (nuova data)
  • 10 giugno 2026 – TORINO – Allianz Stadium
  • 14 giugno 2026 – BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
  • 18 giugno 2026 – PADOVA – Stadio Euganeo
  • 23 giugno 2026 – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 giugno 2026 – ROMA – Stadio Olimpico
  • 28 giugno 2026 – ROMA – Stadio Olimpico (nuova data)
  • 3 luglio 2026 – ANCONA – Stadio Del Conero
  • 8 luglio 2026 – BARI – Stadio San Nicola
  • 12 luglio 2026 – MESSINA – Stadio San Filippo

Per leggere integralmente il racconto completo e i testi delle canzoni di “Sono un grande” con le spiegazioni di Tiziano Ferro, continua a leggere qui sotto.

