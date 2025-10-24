Tiziano Ferro, testo e significato di “Fingo&Spingo”, brano scelto come secondo singolo dall’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, Fingo&Spingo: significato del testo della seconda traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music. Il brano è stato scelto come secondo estratto per le radio dal disco dopo il successo di Cuore rotto.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “fingo&spingo”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

La traccia numero due è una delle canzoni di questo lavoro che parla della sottile linea di separazione tra chi sei e quello che fai. Non c’è un cartellino che timbri, non c’è chi sei tu come autore, chi sei tu come essere umano, chi sei tu come cantante e spesso è lì il problema, il dramma degli artisti forse da quando la musica esiste, no?

È difficile riuscire a vestirsi in un modo, spogliarsi di quei vestiti e fare il padre di famiglia. È una cosa unica, è una cosa che forse porterà inevitabilmente chiunque faccia il mio mestiere ad essere un po’ malato: malati di fama o malati di voglia di normalità.

Due estremi: quando è troppa una, l’altra ci diventa estranea e allora chissà cosa accade. E allora in questa canzone è come se avessi seguito la vita di queste due persone, che poi sono una, una sola perché io non le so fare le cose di nascosto, non so vivere due vite separate. Sono sempre io, ho sempre la stessa faccia, la stessa voce, le stesse parole. Quello che viene fatto nell’ombra del privato spesso esce fuori, esce perché non puoi fare altrimenti, è impossibile che non esca perché qualcuno ti guarderà in faccia e lo leggerà. È la trasparenza assoluta, il cantante che prova a stare in piedi ma vive i suoi drammi che spesso lo mettono in ginocchio rendendogli difficoltoso mettersi davanti ad un microfono e cantare.

Testo di Tiziano Ferro Musica di : Roberto Casalino, Stefano Tognini. Prodotta da Zef

TESTO DEL BRANO

Il capo non mi ha visto affatto stanco

E io ci credo

Ca**o, se sei bianco sembri fatto

Togliti ‘sto viso sfatto

Circa ventimila buone ragioni per star zitto e restare in fila

E non importa la cura

La soglia del dolore

La tua gente ti aspetta e ti rispetta

Con la stessa voglia e lo stesso fuoco

Del primo giorno

E quando sarai pronto

Torna pure a dare fuoco al mondo

Fingo e spingo

E tutti mi convincono

Che se fingo ancora

Un giorno sembrerà normale rimanere muto

Se non hai speranza

Perché chiedi aiuto?

Stanotte non lo so, no no no

Fingo e fingo

Stanotte non distinguo

Spingo e spingo quell’ago nelle vene

Paura o ipocrisia

Chi è l’assassino? Entrambe

Quindi non costringerci a spargere altro sangue

Il posto in cui la vita mi lasciò

non merita menzione

non sei morto e non sei Dio

non dimenticarlo che sei nato con una missione

per la gente che ti aspetta in fila ore, ore ed ore

C’è chi si fida di te, che tu li possa curare

Come tu ti fidasti di loro

Quindi fai quel che ti pare

Scegli tu il momento

Basta cazzate

E mettiti a cantare

Fingo e spingo

Stanotte non lo so, nonono

Fingo e spingo

E tutti mi convincono

Che se fingo ancora

Un giorno sembrerà normale rimanere muto

Se non hai speranza

Perché chiedi aiuto?

Fingo e spingo

Stanotte non lo so, nonono

Fingo e fingo

Stanotte non distinguo

E spingo e spingo quell’ago nelle vene

Paura o ipocrisia

Chi è l’assassino? Entrambe

Quindi non costringerci a spargere altro sangue

Ora è il turno dei grandi

Che hanno un grande segreto

Senza scomodarti

Abbandonati ai fatti

Concediti all’evento

All’innamoramento eterno

Fingo e spingo

Stanotte non lo so, nonono

Fingo e spingo

E tutti mi convincono

Che se fingo ancora

Un giorno sembrerà normale rimanere muto

Se non hai speranza

Perché chiedi aiuto?

Fingo e spingo

Stanotte non lo so, nonono

Fingo e fingo

Stanotte non distinguo

E spingo e spingo quell’ago nelle vene

Paura o ipocrisia

Chi è l’assassino? Entrambe

Quindi non costringerci a spargere altro sangue