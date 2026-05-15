È stata ufficializzata la running order della finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma sabato 16 maggio a Vienna. Dopo le due semifinali, i 20 Paesi qualificati si uniscono ai Big 4 e all’Austria padrona di casa.
Sal Da Vinci, in gara per l’Italia con Per Sempre Sì, si esibirà al numero 22.
Eurovision 2026: l’ordine di uscita della finale
- Danimarca – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Germania – Sarah Engels – Fire
- Israele – Noam Bettan – Michelle
- Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice
- Albania – Alis – Nân
- Grecia – Akylas – Ferto
- Ucraina – LELÉKA – Ridnym
- Australia – Delta Goodrem – Eclipse
- Serbia – LAVINA – Kraj Mene
- Malta – AIDAN – Bella
- Cechia – Daniel Zizka – CROSSROADS
- Bulgaria – DARA – Bangaranga
- Croazia – LELEK – Andromeda
- Regno Unito – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
- Francia – Monroe – Regarde !
- Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova!
- Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Polonia – ALICJA – Pray
- Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Svezia – FELICIA – My System
- Cipro – Antigoni – JALLA
- Italia – Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Norvegia – JONAS LOVV – YA YA YA
- Romania – Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Austria – COSMÓ – Tanzschein
La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 andrà in onda sabato 16 maggio dalle 21.