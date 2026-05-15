15 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Eurovision
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15 Maggio 2026

Eurovision 2026, svelato l’ordine di uscita della finale: quando canta Sal Da Vinci

Pubblicata la running order della finale Eurovision 2026: Sal Da Vinci canta al numero 22.

Eurovision di Oriana Meo
La grafica ufficiale con l’ordine di uscita della finale dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna
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È stata ufficializzata la running order della finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma sabato 16 maggio a Vienna. Dopo le due semifinali, i 20 Paesi qualificati si uniscono ai Big 4 e all’Austria padrona di casa.

Sal Da Vinci, in gara per l’Italia con Per Sempre Sì, si esibirà al numero 22.

Eurovision 2026: l’ordine di uscita della finale

  • Danimarca – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  • Germania – Sarah Engels – Fire
  • Israele – Noam Bettan – Michelle
  • Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice
  • Albania – Alis – Nân
  • Grecia – Akylas – Ferto
  • Ucraina – LELÉKA – Ridnym
  • Australia – Delta Goodrem – Eclipse
  • Serbia – LAVINA – Kraj Mene
  • Malta – AIDAN – Bella
  • Cechia – Daniel Zizka – CROSSROADS
  • Bulgaria – DARA – Bangaranga
  • Croazia – LELEK – Andromeda
  • Regno Unito – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  • Francia – Monroe – Regarde !
  • Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova!
  • Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  • Polonia – ALICJA – Pray
  • Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  • Svezia – FELICIA – My System
  • Cipro – Antigoni – JALLA
  • Italia – Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  • Norvegia – JONAS LOVV – YA YA YA
  • Romania – Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  • Austria – COSMÓ – Tanzschein

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 andrà in onda sabato 16 maggio dalle 21.

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