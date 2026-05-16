16 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
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16 Maggio 2026

A Conti Fatti – Samurai Jay sempre primo, Luchè cresce, Ultimo sparisce subito dalla Top 20

Il blocco Sanremo continua a dominare la classifica streaming Italia, mentre Luchè sale e Ultimo perde altri otto posti.

Classifiche di Oriana Meo
Luchè, Ultimo e Coez nella classifica streaming Italia settimana 20 2026
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Samurai Jay resta primo nella classifica streaming Italia della settimana 20/2026 con Ossessione, mentre il blocco Sanremo continua a occupare metà della Top 20 a oltre due mesi dal Festival.

Alle sue spalle si consolidano soprattutto Fred De Palma, stabile sul podio con La testa gira, e Luchè, che sale fino al sesto posto con Labirinto. Crescono ancora anche Fulminacci e Sal Da Vinci, mentre NEON di Sfera Ebbasta e Shiva rientra in Top 20.

Settimana più complicata invece per Ultimo, che perde altri otto posti ed esce dalla Top 20 dopo il debutto altissimo di due settimane fa. Restano inoltre molto deboli le nuove entrate della settimana, tutte lontane dalle posizioni alte della classifica.

Top & Flop – Classifica settimana 20/2026 (Spotify + YouTube)

Grafico classifica streaming Italia settimana 20 2026 con Samurai Jay, Luchè e Ultimo

Samurai Jay e il blocco Sanremo occupano ancora 10 posti nella Top 20 della classifica settimanale, con Ossessione stabile al numero 1 e Luchè che guadagna tre posizioni con Labirinto, brano presentato al Festival e arrivato 12° nella classifica finale.

Consolidano la propria posizione anche Shiva con Geolier e Fred De Palma, ormai tra i nomi più forti della stagione con La testa gira. Questa settimana Samurai Jay (sempre lui!) domina su Spotify, mentre Fred De Palma è il più forte su YouTube.

Dopo essere scivolati al 21° posto, Sfera Ebbasta e Shiva tornano in classifica al 15° posto con NEON, brano in rilevazione dalla settimana 16/2025.

Il tour nei palazzetti sembra inoltre riattivare parte del catalogo di Shiva: oltre a Bad Bad Bad, tornano infatti a crescere anche NEON, STELLE e DARKMONEY, tutti presenti nella parte alta della classifica.

Settimana scorsa gli avevamo lasciato il beneficio del dubbio, ma questa volta Ultimo conferma la discesa: Questa insensata voglia di te perde altri 8 posti, esce dalla Top 20 e diventa uno dei flop più evidenti della settimana.

Dal lato nuove entrate non arriva nessun ingresso forte. La migliore è Coez con Ci vuole una laurea, seguito da DISS GACHA, Sala e PRIMA STANZA A DESTRA con ESTETICA, ma entrambi restano lontani dalle posizioni alte.

Niente da fare invece per i singoli post Sanremo di LDA e Aka 7even (Santa), per le Bambole Di Pezza con Porno e per Eddie Brock con Bel Venerdì. Sottotono anche Francesco Gabbani con SUMMER FUNK e AIELLO con SOTTO SOTTO.

La classifica della settimana

Legenda simboli:
= stabile
↑ in salita
↓ in discesa
🌟 nuova entrata

  1. OssessioneSamurai Jay (=)
  2. Bad Bad BadShiva, Geolier (=)
  3. La testa giraFred De Palma, Emis Killa e Anitta (=)
  4. 2 GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta, ANNA)Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA (=)
  5. Tu mi piaci tantoSayf (=)
  6. LabirintoLuchè (↑3)
  7. Stupida sfortunaFulminacci (↑1)
  8. I romanticiTommaso Paradiso (↓1)
  9. Via dei MilleDipinto, Fresh Beatz (↓3)
  10. Al mio paeseSerena Brancale feat. Levante & Delia (=)
  11. Per sempre sìSal Da Vinci (↑2)
  12. AMORAchille Lauro (↓1)
  13. Questa domenicaOlly (↑1)
  14. VOLEVO CAPIRE CON MARRACASHMadame, Marracash (↓2)
  15. NEONSfera Ebbasta, Shiva (↑6)
  16. Poesie clandestineLDA, Aka 7even (↓1)
  17. Che fastidio!Ditonellapiaga (↓1)
  18. EsibizionistaAnnalisa (↑1)
  19. Male necessarioFedez, Marco Masini (↓1)
  20. Italia Starter PackJ-AX (=)

Top & Flop della settimana

TOP – Luchè e il blocco Sanremo

A dieci settimane dal Festival, ben 10 canzoni restano stabilmente nella Top 20 della classifica. Il movimento più forte è quello di Luchè, che con Labirinto guadagna tre posizioni e sale fino al sesto posto.

Il dato conferma la forza del blocco Sanremo anche nella fase avanzata della stagione: Samurai Jay resta primo, Sal Da Vinci risale e diversi brani continuano a occupare stabilmente la parte alta della classifica.

FLOP – Ultimo esce dalla Top 20

Due settimane fa il debutto boom, poi il primo calo. Questa volta il rimbalzo non arriva: Ultimo perde altri 8 posti con Questa insensata voglia di te e scende al 25° posto.

Il brano resta ancora in rilevazione, ma la spinta iniziale sembra già esaurita. Di questo passo rischia di uscire presto dai radar della classifica.

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Radar settimana successiva

La settimana 21/2026 porta con sé uscite pesanti e potrebbe iniziare a ridisegnare la classifica in chiave estiva.

I Pinguini Tattici Nucleari si giocano la carta di Sorry Scusa Lo Siento, Tiziano Ferro riprende una delle sue hit più amate e con Lazza la trasforma in XXDONO, Irama punta a tornare nei numeri alti con Cabana, mentre MACE schiera Salmo e Colapesce in Cattive abitudini.

Il tutto in attesa dell’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision prevista per la sera del 16 maggio.

Sarà tra questi brani il tormentone dell’estate 2026?

Come funziona la classifica?

La classifica Top & Flop di All Music Italia si basa su un sistema proprietario che combina i dati di streaming delle principali piattaforme digitali.

Il peso è così distribuito:

  • Spotify: 75%
  • YouTube: 25%

La classifica fotografa la dinamica settimanale reale, mentre la tenuta nel tempo viene utilizzata come elemento di supporto nell’analisi.

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