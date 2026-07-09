Francesco Gabbani ha annunciato a sorpresa Occidentali’s Party, due concerti evento nei palazzetti per celebrare i dieci anni di Occidentali’s Karma. Gli appuntamenti sono in programma il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano. Le prevendite sono già aperte. In questa pagina tutte le informazioni sui due show e sul tour estivo in corso.

Occidentali’s Party: due date nei palazzetti per i 10 anni di Occidentali’s Karma

Mentre è impegnato in tutta Italia con il tour estivo, Gabbani annuncia il ritorno nei grandi spazi indoor con due appuntamenti speciali. Il 2027 segna infatti il decennale di Occidentali’s Karma, il brano con cui l’artista vinse il Festival di Sanremo nel 2017, dando il via a un percorso costellato di successi.

I due concerti evento avranno un allestimento inedito e una scaletta pensata per ripercorrere i momenti più significativi della carriera del cantautore, in una grande festa che rende omaggio al suo cammino artistico. Le date sono prodotte da A1 Concerti.

Data Città Venue 17 aprile 2027 Firenze Nelson Mandela Forum 22 aprile 2027 Milano Unipol Forum

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I biglietti per Occidentali’s Party sono disponibili da ora su TicketOne.

Il tour estivo 2026 di Francesco Gabbani

Nel frattempo prosegue con successo il tour estivo, partito a metà giugno e prodotto da A1 Concerti. In scaletta convivono i brani più recenti, i grandi successi e le hit sanremesi, in un percorso che attraversa l’Italia da nord a sud. Il tour accompagna anche l’ultimo singolo Summer Funk, uscito a maggio 2026.

Data Città Location 12 giugno 2026 Bergamo ChorusLife Arena 15 giugno 2026 Mestre Teatro del Parco Bissuola 27 giugno 2026 Catania Villa Bellini 2 luglio 2026 Trento Piazza Fiera 3 luglio 2026 Piacenza Palazzo Farnese 9 luglio 2026 Marostica Piazza degli Scacchi 10 luglio 2026 Genova Arena del Mare 12 luglio 2026 Cervia Piazza Garibaldi 15 luglio 2026 Peccioli Anfiteatro Fonte Mazzola 16 luglio 2026 La Spezia Piazza Europa 18 luglio 2026 Bari Fiera del Levante 20 luglio 2026 Bibione Piazzale Zenith 29 luglio 2026 Ancona Flame Festival 31 luglio 2026 Ploaghe Stadio Lello Baule 1 agosto 2026 Edolo Piazzale Foro Boario 19 agosto 2026 Presicce-Acquarica Festival I Colori dell’Olio 22 agosto 2026 Tagliacozzo Piazza Duca degli Abruzzi

👉 Summer Funk, il singolo che accompagna il tour: testo e significato

Francesco Gabbani e i dieci anni da Occidentali’s Karma

Il 2027 è un anno simbolico per Francesco Gabbani. Occidentali’s Karma, vittoria a Sanremo 2017 e poi rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, è uno dei brani italiani più riconoscibili dell’ultimo decennio, capace di superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube. I due concerti evento del prossimo aprile trasformano quell’anniversario in una festa dal vivo, tra i grandi successi e i brani che hanno segnato la carriera del cantautore di Carrara.