Francesco Gabbani ha annunciato a sorpresa Occidentali’s Party, due concerti evento nei palazzetti per celebrare i dieci anni di Occidentali’s Karma. Gli appuntamenti sono in programma il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano. Le prevendite sono già aperte. In questa pagina tutte le informazioni sui due show e sul tour estivo in corso.
Occidentali’s Party: due date nei palazzetti per i 10 anni di Occidentali’s Karma
Mentre è impegnato in tutta Italia con il tour estivo, Gabbani annuncia il ritorno nei grandi spazi indoor con due appuntamenti speciali. Il 2027 segna infatti il decennale di Occidentali’s Karma, il brano con cui l’artista vinse il Festival di Sanremo nel 2017, dando il via a un percorso costellato di successi.
I due concerti evento avranno un allestimento inedito e una scaletta pensata per ripercorrere i momenti più significativi della carriera del cantautore, in una grande festa che rende omaggio al suo cammino artistico. Le date sono prodotte da A1 Concerti.
|Data
|Città
|Venue
|17 aprile 2027
|Firenze
|Nelson Mandela Forum
|22 aprile 2027
|Milano
|Unipol Forum
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I biglietti per Occidentali’s Party sono disponibili da ora su TicketOne.
Il tour estivo 2026 di Francesco Gabbani
Nel frattempo prosegue con successo il tour estivo, partito a metà giugno e prodotto da A1 Concerti. In scaletta convivono i brani più recenti, i grandi successi e le hit sanremesi, in un percorso che attraversa l’Italia da nord a sud. Il tour accompagna anche l’ultimo singolo Summer Funk, uscito a maggio 2026.
|Data
|Città
|Location
|12 giugno 2026
|Bergamo
|ChorusLife Arena
|15 giugno 2026
|Mestre
|Teatro del Parco Bissuola
|27 giugno 2026
|Catania
|Villa Bellini
|2 luglio 2026
|Trento
|Piazza Fiera
|3 luglio 2026
|Piacenza
|Palazzo Farnese
|9 luglio 2026
|Marostica
|Piazza degli Scacchi
|10 luglio 2026
|Genova
|Arena del Mare
|12 luglio 2026
|Cervia
|Piazza Garibaldi
|15 luglio 2026
|Peccioli
|Anfiteatro Fonte Mazzola
|16 luglio 2026
|La Spezia
|Piazza Europa
|18 luglio 2026
|Bari
|Fiera del Levante
|20 luglio 2026
|Bibione
|Piazzale Zenith
|29 luglio 2026
|Ancona
|Flame Festival
|31 luglio 2026
|Ploaghe
|Stadio Lello Baule
|1 agosto 2026
|Edolo
|Piazzale Foro Boario
|19 agosto 2026
|Presicce-Acquarica
|Festival I Colori dell’Olio
|22 agosto 2026
|Tagliacozzo
|Piazza Duca degli Abruzzi
👉 Summer Funk, il singolo che accompagna il tour: testo e significato
Francesco Gabbani e i dieci anni da Occidentali’s Karma
Il 2027 è un anno simbolico per Francesco Gabbani. Occidentali’s Karma, vittoria a Sanremo 2017 e poi rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, è uno dei brani italiani più riconoscibili dell’ultimo decennio, capace di superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube. I due concerti evento del prossimo aprile trasformano quell’anniversario in una festa dal vivo, tra i grandi successi e i brani che hanno segnato la carriera del cantautore di Carrara.