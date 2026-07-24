Giordana Angi si candida a Sanremo 2027, e lo fa nel modo meno formale possibile: un messaggio su Instagram indirizzato direttamente all’account ufficiale del Festival.

“Caro @sanremorai, io e te ci siamo già visti in passato. Volevo dirti che ho appena finito di scrivere una canzone che mi ha smosso l’anima e mi viene da pensare che sia giunta l’ora d’avere il coraggio di ripresentarmi con questa nuova canzone che amo già alla follia.”

Il messaggio si chiude così: “sto a fa una ca**ata?”.

Giordana Angi e Sanremo: le due partecipazioni

Il passato a cui fa riferimento è doppio. Giordana Angi è arrivata all’Ariston nel 2012, tra le Nuove Proposte, con Incognita poesia: aveva diciotto anni, sei prima di Amici, il programma che le avrebbe dato la notorietà nel 2019 con il secondo posto e il Premio della Critica.

Ci è tornata nel 2020, questa volta tra i Campioni, con Come mia madre, brano scritto con Manuel Finotti e dedicato alla madre, chiudendo al ventesimo posto. Da allora non è più stata in gara.

Nel frattempo ha costruito una carriera doppia, da interprete e da autrice per Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso e Nina Zilli, ha pubblicato quattro album e ha aperto ventuno date del tour europeo di Sting, con cui ha poi inciso Il nostro amore.

Cosa sta facendo Giordana Angi adesso

La candidatura arriva in una fase piena. Dal 2024 la cantautrice italo-francese è tornata a Warner Music Italy, etichetta con cui aveva debuttato nel 2012 e che ha ritrovato dopo il percorso internazionale con Cherrytree Records.

Con Warner ha pubblicato Piano piano nel novembre 2024, poi Strade, Dammi un bacio e, l’8 maggio scorso, Quando poi ci lasceremo, il suo ultimo singolo.

Sul fronte live il Piano Piano Tour nei teatri ha chiuso la primavera con quasi tutte le date esaurite, e il calendario 2027 nei teatri è già annunciato.

Una candidatura pubblica, non ancora una domanda

Quello di Giordana Angi non è l’annuncio di una partecipazione né una conferma di alcun tipo. È un artista che scrive pubblicamente di aver finito una canzone e di volerci provare, in un momento in cui il regolamento di Sanremo 2027 non è ancora stato pubblicato.

Il Festival, diretto per la prima volta da Stefano De Martino, si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Tutte le informazioni sul percorso di avvicinamento le trovate nel nostro articolo dedicato a Sanremo 2027.

Foto di Fabrizio Cestari