LDA e Aka 7even portano in tutta Italia il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026, un calendario di 49 concerti iniziato ad aprile e in programma fino al 23 settembre. Le date accompagnano il progetto condiviso nato con il brano sanremese Poesie Clandestine, l’album omonimo e il successivo singolo Santa.
Il tour toccherà numerose località italiane e farà tappa anche a Malta il 24 luglio. Il calendario è ancora in aggiornamento.
👉 Vai subito alla scaletta del Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026
LDA e Aka 7even concerti 2026: le date del Summer Tour
|Data
|Città
|Biglietti
|9 apr 2026
|Torremaggiore (FG)
|Concluso
|1 mag 2026
|Ferentino (FR)
|Concluso
|9 mag 2026
|San Cono (CT)
|Concluso
|10 mag 2026
|Sant’Angelo d’Alife (CE)
|Concluso
|13 mag 2026
|Calangianus (SS)
|Concluso
|16 mag 2026
|Caivano (NA)
|Concluso
|18 mag 2026
|Crucoli (KR)
|Concluso
|21 mag 2026
|Pignola (PZ)
|Concluso
|30 mag 2026
|Livorno (LI)
|Concluso
|13 giu 2026
|Rotonda (PZ)
|Concluso
|18 giu 2026
|Afragola (NA)
|Concluso
|19 giu 2026
|Comacchio (FE)
|Concluso
|26 giu 2026
|Brindisi (BR)
|Concluso
|3 lug 2026
|Vittoria (RG)
|Concluso
|4 lug 2026
|Rivoli (TO)
|Concluso
|12 lug 2026
|Salerno (SA)
|Concluso
|13 lug 2026
|Solofra (AV)
|Concluso
|14 lug 2026
|Montesilvano (PE)
|Concluso
|17 lug 2026
|Capri (NA)
|Concluso
|18 lug 2026
|Sanremo (IM)
|Concluso
|24 lug 2026
|Malta
|Estero
|25 lug 2026
|Sassari (SS)
|28 lug 2026
|San Pietro a Maida (CZ)
|31 lug 2026
|Bacoli (NA)
|1 ago 2026
|Sermoneta Scalo (LT)
|5 ago 2026
|Misterbianco (CT)
|6 ago 2026
|Noto (SR)
|9 ago 2026
|San Marco Argentano Scalo (CS)
|10 ago 2026
|Gorgoglione (MT)
|11 ago 2026
|Formello (RM)
|14 ago 2026
|Acquapendente (VT)
|15 ago 2026
|Delianuova (RC)
|17 ago 2026
|Siano (SA)
|18 ago 2026
|Carovigno (BR)
|19 ago 2026
|Roseto Capo Spulico (CS)
|20 ago 2026
|Isola di Capo Rizzuto (KR)
|22 ago 2026
|Porto Bolaro (RC)
|23 ago 2026
|Pernocari (VV)
|25 ago 2026
|Borghetto Santo Spirito (SV)
|28 ago 2026
|Orzinuovi (BS)
|29 ago 2026
|Cicciano (NA)
|30 ago 2026
|Rieti
|31 ago 2026
|Grumento Nova (PZ)
|4 set 2026
|Castellammare di Stabia (NA)
|5 set 2026
|San Giovanni a Piro (SA)
|6 set 2026
|Sperlonga (LT)
|9 set 2026
|Sannicola (LE)
|20 set 2026
|Velletri (RM)
|23 set 2026
|Montalbano Jonico (MT)
Il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026
Il tour è partito il 9 aprile da Torremaggiore e si concluderà il 23 settembre a Montalbano Jonico. Il calendario comprende appuntamenti distribuiti lungo tutta la stagione, con una concentrazione particolarmente fitta nel mese di agosto.
La tappa del 24 luglio porterà inoltre LDA e Aka 7even a Malta, unica data fuori dall’Italia presente nel calendario comunicato finora.
La scaletta del Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026
La scaletta è quella eseguita da LDA e Aka 7even il 18 giugno 2026 in Viale San Francesco ad Afragola.
Il concerto alterna i brani condivisi ai singoli dei rispettivi percorsi, con un medley di canzoni napoletane e due cover degli Hal Quartièr.
|#
|Brano
|1
|Maledetta voglia di te
|2
|Ultimo ballo
|3
|Perfetta così
Aka 7even
|4
|Stupide parole
|5
|Shalla
LDA
|6
|La fine del mondo
|7
|Andamento lento
|8
|Attimo eterno
|9
|Bandana
LDA
|10
|Nun è over
|11
|Non piove più
Aka 7even
|12
|Medley canzoni napoletane
LDA
|13
|Febbre del sabato sera
Cover degli Hal Quartièr
|14
|Mi sono innamorato di te
Cover degli Hal Quartièr con LDA
|15
|Mi ricordi lei
|16
|Ragione e follia
|17
|Toca
Aka 7even
|18
|Se poi domani
LDA
|19
|Santa
|20
|Non so dire addio
|21
|Loca
Aka 7even
|22
|Tremi
LDA
|23
|Quello che fa male
LDA
|24
|Mi manchi
Aka 7even
|25
|Poesie clandestine
Dal tour estivo alle date indoor di novembre
Il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026 precede la nuova fase indoor di LDA e Aka 7even. A novembre i due artisti saranno infatti in concerto alla Casa della Musica di Napoli, ai Magazzini Generali di Milano e all’Atlantico di Roma con Ultimo Ballo Tour 2026.
Il progetto condiviso di LDA e Aka 7even
LDA e Aka 7even hanno avviato il loro percorso comune al Festival di Sanremo 2026 con Poesie Clandestine, brano successivamente certificato Oro.
Il 6 marzo è uscito anche l’album condiviso Poesie Clandestine. Il progetto è poi proseguito con il singolo Santa e con una lunga attività dal vivo sviluppata tra il tour estivo e le successive date indoor.