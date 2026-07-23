LDA e Aka 7even portano in tutta Italia il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026, un calendario di 49 concerti iniziato ad aprile e in programma fino al 23 settembre. Le date accompagnano il progetto condiviso nato con il brano sanremese Poesie Clandestine, l’album omonimo e il successivo singolo Santa.

Il tour toccherà numerose località italiane e farà tappa anche a Malta il 24 luglio. Il calendario è ancora in aggiornamento.

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LDA e Aka 7even concerti 2026: le date del Summer Tour

LDA & Aka 7even · Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026 Data Città Biglietti 9 apr 2026 Torremaggiore (FG) Concluso 1 mag 2026 Ferentino (FR) Concluso 9 mag 2026 San Cono (CT) Concluso 10 mag 2026 Sant’Angelo d’Alife (CE) Concluso 13 mag 2026 Calangianus (SS) Concluso 16 mag 2026 Caivano (NA) Concluso 18 mag 2026 Crucoli (KR) Concluso 21 mag 2026 Pignola (PZ) Concluso 30 mag 2026 Livorno (LI) Concluso 13 giu 2026 Rotonda (PZ) Concluso 18 giu 2026 Afragola (NA) Concluso 19 giu 2026 Comacchio (FE) Concluso 26 giu 2026 Brindisi (BR) Concluso 3 lug 2026 Vittoria (RG) Concluso 4 lug 2026 Rivoli (TO) Concluso 12 lug 2026 Salerno (SA) Concluso 13 lug 2026 Solofra (AV) Concluso 14 lug 2026 Montesilvano (PE) Concluso 17 lug 2026 Capri (NA) Concluso 18 lug 2026 Sanremo (IM) Concluso 24 lug 2026 Malta Estero 25 lug 2026 Sassari (SS) 28 lug 2026 San Pietro a Maida (CZ) 31 lug 2026 Bacoli (NA) 1 ago 2026 Sermoneta Scalo (LT) 5 ago 2026 Misterbianco (CT) 6 ago 2026 Noto (SR) 9 ago 2026 San Marco Argentano Scalo (CS) 10 ago 2026 Gorgoglione (MT) 11 ago 2026 Formello (RM) 14 ago 2026 Acquapendente (VT) 15 ago 2026 Delianuova (RC) 17 ago 2026 Siano (SA) 18 ago 2026 Carovigno (BR) 19 ago 2026 Roseto Capo Spulico (CS) 20 ago 2026 Isola di Capo Rizzuto (KR) 22 ago 2026 Porto Bolaro (RC) 23 ago 2026 Pernocari (VV) 25 ago 2026 Borghetto Santo Spirito (SV) 28 ago 2026 Orzinuovi (BS) 29 ago 2026 Cicciano (NA) 30 ago 2026 Rieti 31 ago 2026 Grumento Nova (PZ) 4 set 2026 Castellammare di Stabia (NA) 5 set 2026 San Giovanni a Piro (SA) 6 set 2026 Sperlonga (LT) 9 set 2026 Sannicola (LE) 20 set 2026 Velletri (RM) 23 set 2026 Montalbano Jonico (MT)

Il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026

Il tour è partito il 9 aprile da Torremaggiore e si concluderà il 23 settembre a Montalbano Jonico. Il calendario comprende appuntamenti distribuiti lungo tutta la stagione, con una concentrazione particolarmente fitta nel mese di agosto.

La tappa del 24 luglio porterà inoltre LDA e Aka 7even a Malta, unica data fuori dall’Italia presente nel calendario comunicato finora.

La scaletta del Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026

La scaletta è quella eseguita da LDA e Aka 7even il 18 giugno 2026 in Viale San Francesco ad Afragola.

Il concerto alterna i brani condivisi ai singoli dei rispettivi percorsi, con un medley di canzoni napoletane e due cover degli Hal Quartièr.

LDA & Aka 7even · Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026 # Brano 1 Maledetta voglia di te 2 Ultimo ballo 3 Perfetta così

Aka 7even 4 Stupide parole 5 Shalla

LDA 6 La fine del mondo 7 Andamento lento 8 Attimo eterno 9 Bandana

LDA 10 Nun è over 11 Non piove più

Aka 7even 12 Medley canzoni napoletane

LDA 13 Febbre del sabato sera

Cover degli Hal Quartièr 14 Mi sono innamorato di te

Cover degli Hal Quartièr con LDA 15 Mi ricordi lei 16 Ragione e follia 17 Toca

Aka 7even 18 Se poi domani

LDA 19 Santa 20 Non so dire addio 21 Loca

Aka 7even 22 Tremi

LDA 23 Quello che fa male

LDA 24 Mi manchi

Aka 7even 25 Poesie clandestine

Dal tour estivo alle date indoor di novembre

Il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026 precede la nuova fase indoor di LDA e Aka 7even. A novembre i due artisti saranno infatti in concerto alla Casa della Musica di Napoli, ai Magazzini Generali di Milano e all’Atlantico di Roma con Ultimo Ballo Tour 2026.

Il progetto condiviso di LDA e Aka 7even

LDA e Aka 7even hanno avviato il loro percorso comune al Festival di Sanremo 2026 con Poesie Clandestine, brano successivamente certificato Oro.

Il 6 marzo è uscito anche l’album condiviso Poesie Clandestine. Il progetto è poi proseguito con il singolo Santa e con una lunga attività dal vivo sviluppata tra il tour estivo e le successive date indoor.