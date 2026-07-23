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Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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LDA e Aka 7even portano Poesie Clandestine dal vivo nel tour estivo 2026

Il calendario completo del Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026 e la setlist eseguita il 18 giugno ad Afragola.

Tour di Oriana Meo
LDA e Aka 7even nella locandina del Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026
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LDA e Aka 7even portano in tutta Italia il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026, un calendario di 49 concerti iniziato ad aprile e in programma fino al 23 settembre. Le date accompagnano il progetto condiviso nato con il brano sanremese Poesie Clandestine, l’album omonimo e il successivo singolo Santa.

Il tour toccherà numerose località italiane e farà tappa anche a Malta il 24 luglio. Il calendario è ancora in aggiornamento.

👉 Vai subito alla scaletta del Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026

LDA e Aka 7even concerti 2026: le date del Summer Tour

LDA & Aka 7even · Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026
Data Città Biglietti
9 apr 2026 Torremaggiore (FG) Concluso
1 mag 2026 Ferentino (FR) Concluso
9 mag 2026 San Cono (CT) Concluso
10 mag 2026 Sant’Angelo d’Alife (CE) Concluso
13 mag 2026 Calangianus (SS) Concluso
16 mag 2026 Caivano (NA) Concluso
18 mag 2026 Crucoli (KR) Concluso
21 mag 2026 Pignola (PZ) Concluso
30 mag 2026 Livorno (LI) Concluso
13 giu 2026 Rotonda (PZ) Concluso
18 giu 2026 Afragola (NA) Concluso
19 giu 2026 Comacchio (FE) Concluso
26 giu 2026 Brindisi (BR) Concluso
3 lug 2026 Vittoria (RG) Concluso
4 lug 2026 Rivoli (TO) Concluso
12 lug 2026 Salerno (SA) Concluso
13 lug 2026 Solofra (AV) Concluso
14 lug 2026 Montesilvano (PE) Concluso
17 lug 2026 Capri (NA) Concluso
18 lug 2026 Sanremo (IM) Concluso
24 lug 2026 Malta Estero
25 lug 2026 Sassari (SS)
28 lug 2026 San Pietro a Maida (CZ)
31 lug 2026 Bacoli (NA)
1 ago 2026 Sermoneta Scalo (LT)
5 ago 2026 Misterbianco (CT)
6 ago 2026 Noto (SR)
9 ago 2026 San Marco Argentano Scalo (CS)
10 ago 2026 Gorgoglione (MT)
11 ago 2026 Formello (RM)
14 ago 2026 Acquapendente (VT)
15 ago 2026 Delianuova (RC)
17 ago 2026 Siano (SA)
18 ago 2026 Carovigno (BR)
19 ago 2026 Roseto Capo Spulico (CS)
20 ago 2026 Isola di Capo Rizzuto (KR)
22 ago 2026 Porto Bolaro (RC)
23 ago 2026 Pernocari (VV)
25 ago 2026 Borghetto Santo Spirito (SV)
28 ago 2026 Orzinuovi (BS)
29 ago 2026 Cicciano (NA)
30 ago 2026 Rieti
31 ago 2026 Grumento Nova (PZ)
4 set 2026 Castellammare di Stabia (NA)
5 set 2026 San Giovanni a Piro (SA)
6 set 2026 Sperlonga (LT)
9 set 2026 Sannicola (LE)
20 set 2026 Velletri (RM)
23 set 2026 Montalbano Jonico (MT)

 

Il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026

Il tour è partito il 9 aprile da Torremaggiore e si concluderà il 23 settembre a Montalbano Jonico. Il calendario comprende appuntamenti distribuiti lungo tutta la stagione, con una concentrazione particolarmente fitta nel mese di agosto.

La tappa del 24 luglio porterà inoltre LDA e Aka 7even a Malta, unica data fuori dall’Italia presente nel calendario comunicato finora.

La scaletta del Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026

La scaletta è quella eseguita da LDA e Aka 7even il 18 giugno 2026 in Viale San Francesco ad Afragola.

Il concerto alterna i brani condivisi ai singoli dei rispettivi percorsi, con un medley di canzoni napoletane e due cover degli Hal Quartièr.

LDA & Aka 7even · Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026
# Brano
1 Maledetta voglia di te
2 Ultimo ballo
3 Perfetta così
Aka 7even
4 Stupide parole
5 Shalla
LDA
6 La fine del mondo
7 Andamento lento
8 Attimo eterno
9 Bandana
LDA
10 Nun è over
11 Non piove più
Aka 7even
12 Medley canzoni napoletane
LDA
13 Febbre del sabato sera
Cover degli Hal Quartièr
14 Mi sono innamorato di te
Cover degli Hal Quartièr con LDA
15 Mi ricordi lei
16 Ragione e follia
17 Toca
Aka 7even
18 Se poi domani
LDA
19 Santa
20 Non so dire addio
21 Loca
Aka 7even
22 Tremi
LDA
23 Quello che fa male
LDA
24 Mi manchi
Aka 7even
25 Poesie clandestine

Dal tour estivo alle date indoor di novembre

Il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026 precede la nuova fase indoor di LDA e Aka 7even. A novembre i due artisti saranno infatti in concerto alla Casa della Musica di Napoli, ai Magazzini Generali di Milano e all’Atlantico di Roma con Ultimo Ballo Tour 2026.

Il progetto condiviso di LDA e Aka 7even

LDA e Aka 7even hanno avviato il loro percorso comune al Festival di Sanremo 2026 con Poesie Clandestine, brano successivamente certificato Oro.

Il 6 marzo è uscito anche l’album condiviso Poesie Clandestine. Il progetto è poi proseguito con il singolo Santa e con una lunga attività dal vivo sviluppata tra il tour estivo e le successive date indoor.

All Music Italia

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