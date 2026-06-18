19 Giugno 2026
di
Oriana Meo
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19 Giugno 2026

Olly non si ferma dopo Il Gran Finale: annunciato il tour negli stadi 2027

Dopo i concerti de Il Gran Finale, Olly guarda all'estate 2027 con un tour negli stadi che toccherà Trieste, Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari e Padova.

News di Oriana Meo
Olly durante un concerto annuncia il tour negli stadi 2027
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Olly guarda già all’estate 2027. Durante i concerti de Il Gran Finale, il cantautore genovese ha annunciato il suo primo vero tour negli stadi, una tournée che lo porterà nelle principali città italiane tra giugno e luglio 2027. Dopo il successo dei palazzetti, degli ippodromi e delle tre date sold out allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, per l’artista si apre una nuova fase live fatta di grandi venue e concerti davanti a decine di migliaia di persone.

I biglietti per Olly Stadi 2027 sono già disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati. Ecco tutte le date annunciate.

Olly concerti 2027: le date del tour negli stadi

Data Location Città
11 giugno 2027 Stadio Nereo Rocco Trieste (data zero)
16 giugno 2027 Allianz Stadium Torino
19 giugno 2027 Stadio Dall’Ara Bologna
23 giugno 2027 Stadio San Siro Milano
28 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma
3 luglio 2027 Stadio San Nicola Bari
10 luglio 2027 Stadio Euganeo Padova

Il nuovo tour di Olly

Il passaggio agli stadi arriva al termine di un percorso di crescita costante. Dopo i club, i palazzetti e una lunga stagione di concerti sold out, Olly ha scelto di chiudere il ciclo di Tutta Vita con Il Gran Finale, una serie di appuntamenti speciali che comprendono le tre date allo Stadio Luigi Ferraris di Genova e i concerti di Roma e Caserta.

L’annuncio del tour 2027 rappresenta un nuovo capitolo nella dimensione live del cantautore, che per la prima volta affronterà una tournée interamente costruita sugli stadi.

Il percorso di Olly

Negli ultimi anni Olly si è imposto come uno dei nomi più seguiti della nuova scena pop italiana. Il successo di album come Tutta Vita, le certificazioni ottenute dai suoi singoli e la vittoria al Festival di Sanremo hanno contribuito ad ampliare il pubblico dell’artista.

La crescita si è riflessa anche dal vivo: dai primi club ai palazzetti sold out, fino ai grandi spazi estivi e agli stadi annunciati per il 2027.

Biglietti e prevendite

I biglietti per Olly Stadi 2027 sono disponibili attraverso TicketOne e nei principali circuiti di vendita e prevendita autorizzati.

Foto: Francesco Prandoni

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