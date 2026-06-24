24 Giugno 2026
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24 Giugno 2026

Ultimo, l’appello ai fan già accampati a Tor Vergata: “Non esponetevi al caldo”

Dopo i video virali dei fan arrivati con tende e sacchi a pelo, lo staff dell'artista interviene.

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Ultimo canta al microfono in uno scatto in bianco e nero durante le prove del concerto di Tor Vergata
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A pochi giorni dal grande concerto di Ultimo a Tor Vergata, lo staff dell’artista è intervenuto con una raccomandazione ufficiale rivolta ai fan. Il motivo: nelle ultime ore numerose persone si sono già accampate nei pressi dell’area dell’evento, con tende e sacchi a pelo, nonostante manchino ancora diversi giorni al live e nonostante le temperature elevate.

Ultimo, l’appello ai fan accampati a Tor Vergata

Il messaggio è arrivato attraverso i canali ufficiali di Ultimo Records, ed è stato poi rilanciato dallo stesso Ultimo tra le sue storie su Instagram. Lo staff ringrazia i fan ma li invita esplicitamente alla prudenza:

“Stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall’area dell’evento. Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d’amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell’area con così largo anticipo.”

Un appello che unisce gratitudine e preoccupazione, in un momento in cui l’attesa attorno all’evento ha raggiunto livelli difficili da gestire anche sul piano della sicurezza.

Il “Raduno degli Ultimi” prima del concerto

Da giorni, nei dintorni della spianata dove è in allestimento il palco, si vedono tende, sacchi a pelo e gruppi di fan arrivati da tutta Italia, in alcuni casi anche dall’estero. L’obiettivo è lo stesso per tutti: assicurarsi il posto migliore in vista di un concerto che porterà a Tor Vergata centinaia di migliaia di persone.

Sui social, in particolare su TikTok, i video dei fan accampati aumentano di ora in ora, documentando le file già formate nelle diverse entrate dell’area. Il Piazzale Giovanni Paolo II, dove si terrà il live, sarà uno spazio totalmente in piedi, suddiviso in sei pit, dal Pit 1 (il più vicino al palco) al Pit 6 (il più lontano).

Proprio l’entità di questo fenomeno, già raccontato nelle scorse settimane quando ci siamo chiesti le ragioni del successo di Ultimo a Tor Vergata, ha reso necessaria la raccomandazione dello staff: un invito a vivere l’attesa con entusiasmo, ma senza mettere a rischio la propria salute nelle giornate di caldo intenso che precedono l’evento.

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