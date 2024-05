Nuovo sold out per Ultimo. Ripercorriamo la favola live, dai club agli stadi, del cantautore

Otto anni di carriera, cinque album, 68 dischi di platino e 21 dischi d’oro, sono solo alcuni dei numeri della carriera di Ultimo, uno straordinario percorso iniziato discograficamente nel 2017 che lo ha visto diventare il Principe degli Stadi italiani con, ad oggi, 33 date in queste ambite location.

Il 17 maggio uscirà il nuovo disco del cantautore, “Altrove” (vedi qui) che qualche giorno fa ha letteralmente stregato il pubblico con il suo set al Circo Massimo per il Concerto del Primo Maggio.

Nell’attesa, complice un nuovo sold out (quello della data di Messina) andiamo a ripercorrere la storia live dell’artista che ha superato.

Ultimo una favola live dai club agli stadi

Siamo quindi a quota 33 stadi in soli sei anni (e con una pandemia nel mezzo) e quasi un milione di spettatori paganti ad oggi

L’avventura live di Ultimo partì nel 2018, prima del debutto, con conseguente vittoria, Al Festival di Sanremo. Due date a gennaio a Milano (Santeria Social Club) e Roma (Quirinetta).

Solo qualche mese dopo il successo de “Il Ballo delle incertezze” e del secondo album, “Peter Pan“, diedero via al primo vero tour con 11 date nei club, dall’Atlantico al Fabrique, a cui seguirono altri 4 appuntamenti, questa volta nei Palasport, a fine anno: data zero a Roseto degli Abruzzi, doppia data al PalaLottomatica di Roma e chiusura al Forum di Assago il 4 novembre del 2018.

La seconda partecipazione al Festival di Sanremo, la prima da Big con “I tuoi particolari“, aprì le porte al secondo tour nei Palasport. 19 date tra Aprile e Maggio con doppi appuntamenti a Firenze, Acireale e Napoli e ben quattro date a Roma.

Un successo live con numeri in costante ascesa che porta il team del cantautore ad annunciare il suo primo stadio. Dopo una data zero a Lignano Sabbiadoro Ultimo, a soli 23 anni, si esibisce il 4 luglio 2019 allo Stadio Olimpico di Roma con un evento da quasi 64.000 spettatori chiamato “La Favola” e anticipato da una data nello stadio di Lignano Sabbiadoro (capienza circa 5.000 spettatori).

Da quel momento tutto cambia e, Re Vasco permettendo, Ultimo diventa “il principe degli stadi” e si prepara a partire con il suo primo tour negli stadi nel 2020.

La pandemia, come è noto a tutti, blocca tutto e il tour viene spostato prima al 2021, quindi al 2022. Il pubblico non tradisce il cantautore, anzi, e si fa trovare pronto. Il tour negli stadi 2022 di Ultimo colleziona 15 date praticamente tutte sold out (doppia data a Firenze, Napoli e Milano) con chiusura al Circo Massimo di Roma.

Sono più di 600.000 i biglietti venduti ma la voglia del pubblico di ascoltare Ultimo è ancora alta e infatti viene annunciato un tour negli stadi anche per il 2023, complice il ritorno a Sanremo con “Alba“. Sei date, tutte sold out, per un totale di 342.532 biglietti venduti.

Poco tempo dopo Ultimo annuncia il suo terzo tour negli stadi italiani, quarto se consideriamo la data unica de “la Favola“, e nella prima mezz’ora dalla messa in vendita vengono venduti oltre 60 mila biglietti.

Le date previste per il 2024 sono dieci e ad oggi, 3 maggio 2024, i sold out sono ben sei (tutte le città, ad eccezione di Messina, hanno avuto nel corso dei mesi il raddoppio e Roma la tripletta).

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo (SOLD OUT)

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo (SOLD OUT)

