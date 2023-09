Ultimo Stadi 2024, la favola continua con 4 nuove date

La favola di Ultimo – attualmente in trasferta a Londra, in compagnia di un pianoforte e della magica atmosfera autunnale di una delle sue città preferite – continua con quattro nuove date, che si aggiungono a quelle già annunciate del suo nuovo tour negli stadi, previsto nel 2024.

Ultimo Stadi 2024 – La favola continua… tocca così quota dieci, con il il raddoppio di Napoli (8 e 9 giugno) e Torino (15 e 16 giugno), una nuova tripletta allo Stadio Olimpico di Roma (22 già sold out, 23 e 24 giugno) e l’aggiunta in testa di una data zero a Trieste (2 giugno).

I numeri da record dei tour di Ultimo negli stadi

Già lo scorso anno, Ultimo Stadi 2022 superava il tetto dei 600mila biglietti per 15 date, con la conquista dello scettro assoluto della musica dal vivo estiva, passando il testimone a “Ultimo Stadi 2023… La favola continua”, che solo due mesi fa calava l’ultimo sipario di uno show record da 342.532 presenze, in sole 6 date completamente imballate.

E nel gioco dei numeri da capogiro le ricorrenze non mancano. Di fatto, quest’anno sono state 3 le notti magiche da tutto esaurito allo Stadio Olimpico di Roma e 3 saranno – ancora una volta – le date romane nel 2024, con cui Ultimo si confermerà per il terzo anno consecutivo capocannoniere della musica live nei grandi stadi italiani, con un totale di 33 stadi a soli 27 anni in appena 5 anni.

Ultimo Stadi 2024 – La favola continua…

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (Data Zero)

@ Stadio Nereo Rocco (Data Zero) 8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

@ Stadio Diego Armando Maradona 9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona (Nuova Data)

@ Stadio Diego Armando Maradona (Nuova Data) 15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

@ Stadio Olimpico 16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico (Nuova Data)

@ Stadio Olimpico (Nuova Data) 22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (Sold Out)

@ Stadio Olimpico (Sold Out) 23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

@ Stadio Olimpico 24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (Nuova Data)

@ Stadio Olimpico (Nuova Data) 28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo

@ Stadio San Filippo 6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo

I biglietti per le nuove date di Trieste (2 giugno), Napoli (9 giugno), Torino (16 giugno) e Roma (24 giugno) saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 14.00 di sabato 23 settembre. Per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà invece attendere le ore 14.00 di giovedì 28 settembre.