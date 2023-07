Quella di Ultimo è una storia, anzi una favola infinita. 60.000 biglietti del tour negli stadi 2024 venduti in mezz’ora

Ultimo tour stadi 2024. Sono passati pochi giorni dalla fine del secondo tour di Ultimo negli stadi italiani eppure il pubblico sembra non averne mai abbastanza della musica del cantautore. I numeri delle prevendite per i concerti del prossimo anno sono qui a dimostrarlo.

Il tour negli stadi 2023 si è concluso con ben sei sold out. Quello di Bibione, tre all’Olimpico di Roma e 2 allo Stadio San Siro di Milano. Il tutto per un totale di 342.532 biglietti venduti.

Nel 2024 di torna con nuove date a Napoli, Torino, Roma, Messina e Padova. Ed è proprio la capitale, la città di origine di Ultimo, a regalare da subito gioia. La prima data a Roma infatti raddoppia portando le date del tour negli stadi del 2024 a sei. dio Olimpico di Roma, previsto per il prossimo 23 giugno.

A soli due giorni dalla fine del tour 2023, seguito di un tour 2022, sempre negli stadi, con oltre 600.000 biglietti venduti in 15 date, non ci si poteva aspettare risultati così eclatanti, numeri che segnano un vero e proprio record.

Sono 60mila i biglietti venduti nella prima mezz’ora dalla messa in vendita per le nuove date con la prima data di Roma praticamente quasi sold out. Del resto la favola live di Ultimo negli stadi era iniziata proprio allo Stadio Olimpico quattro anni fa con il primo stadio.

Siamo quindi a quota 29 stadi in soli cinque anni (e con una pandemia nel mezzo) e quasi un milione di spettatori paganti ad oggi. Queste le parole di Ultimo a fine tour.

“Ho la mente piena di immagini, flash, pianti, risate. Abbiamo saltato, ballato… abbiamo sorriso e abbiamo pianto… perché la vita non è sempre facile ed è giusto lasciarsi andare ogni tanto. Torno a casa con un pizzico di nostalgia, ma sorrido… perché un anno passa, mentre la nostra voglia di emozionarci insieme, quella no… e quindi vi stringo forte tutti, ci vediamo l’estate prossima. Abbiamo vinto noi”.

I biglietti per la nuova data allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 23 giugno saranno disponibili online dalle ore 14 del 21 luglio.

ULTIMO tour STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…