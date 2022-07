La favola continua... nel 2023 Ultimo torna in tour negli stadi

Ultimo tour Stadi 2023. Si è chiuso gli con una seconda data, e un nuovo pieno, il tour negli stadi di Ultimo. Il live che lo ha consacrato come l’artista più giovane a realizzare un tour negli stadi con oltre 600.000 biglietti venduti.

In attesa di raccontarvi il punto di vista del nostro Alberto Muraro sul live, tra poco sulle nostre pagine, c’è una bella sorpresa per tutti i fan del cantautore…

Durante la serata del 24 luglio Ultimo ha raccontato come il primo live allo Stadio Olimpico di Roma, La favola, lo stop forzato, la lunga attesa dopo l’annuncio del tour negli stadi e ora queste date live, gli hanno fatto comprendere ancora di più quanto sia forte in lui la necessità di fare concerti.

Per questo, con un countdown video, l’artista ha annunciato Ultimo Stadi 2023, quattro date negli stadi di Milano e Roma. Sottotitolo di queste nuove date? La favola continua… Eccole:

Qui a seguire le parole con cui Ultimo ha chiuso il suo primo tour negli stadi.

Tutto è diventato sempre più veloce. Non c’è più il valore del tempo, tutto deve consumarsi velocemente, in tutto, dalle relazioni al lavoro, le amicizie. Si è perso completamente il valore del tempo che invece è quello che da il gusto alle cose.

Anche la bellezza di starsene in silenzio la sera, senza dirsi nulla serve. Io dico sempre che perdere tempo serve perché ti fa capire come non perderlo più il tempo…

I miei amici dicono che sono pessimista, io penso di essere realista. Avendo tutti delle scadenze dobbiamo ricordarci che che l’unico senso che c’è in questa vita è quello di vivere dentro la persona che siamo, a prescindere da quale essa sia…

Il problema è che questo mondo ti porta sempre a pensare che se non ti realizzi, se non arrivi al famoso successo, non sei realizzato. È una caxxata questa. E lo dico io che mi chiedono sempre – Come ti senti a stare su un palco con tutta questa gente?

Io dico sempre che avrei fatto musica a prescindere dal risultato, perché era la mia passione ed è la mia passione. Quindi vivete le vostre passioni…