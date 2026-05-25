Testo e significato di sabato sera, il nuovo singolo di Mara Sattei con Enrico Nigiotti, in uscita venerdì 29 maggio per Epic Records.

Due delle penne più riconoscibili del cantautorato italiano si incrociano per la prima volta in studio. Mara Sattei torna con un brano pensato per i viaggi in macchina di notte e sceglie Enrico Nigiotti come voce ospite, una collaborazione che mette insieme due modi diversi ma vicini di raccontare l’amore, i ritorni mancati e le città che si attraversano da soli quando una storia si è interrotta senza chiudersi davvero.

Il pezzo arriva dopo quattro anni di scrittura e lavoro della cantautrice confluiti nell’album Che me ne faccio del tempo. Oral’artista si prepara a tornare sui palchi con il Club Tour 2026, primo giro di concerti dopo un lungo silenzio live. sabato sera arriva quindi come tappa di apertura verso una stagione estiva che Mara Sattei ed Enrico Nigiotti scelgono di raccontare dal lato più vulnerabile, non da quello cartolina.

Mara Sattei ed Enrico Nigiotti – sabato sera : il significato del brano

Il brano nasce dentro una scena precisa: una macchina, la notte, Roma. Due persone che si sono allontanate ma continuano a cercarsi tra le stesse strade, gli stessi semafori, gli stessi sguardi. sabato sera non è una canzone d’amore risolta, non è nemmeno la cronaca di una rottura. Sta nel mezzo, in quello spazio in cui una storia non c’è più ma le abitudini sì, e basta una luce conosciuta per riaprire tutto.

A raccontarlo è Mara Sattei:

“‘sabato sera’ è un brano nato per i viaggi in macchina di notte. Racconta di due persone che, dopo essersi allontanate, continuano a cercarsi tra le strade di Roma, ritrovando negli sguardi tutto l’amore che avevano lasciato indietro. Il pezzo attraversa un vero e proprio viaggio sulle montagne russe di emozioni contrastanti, con la speranza di potersi ritrovare ancora, in una corsa notturna senza meta.

Da subito ho pensato che Enrico fosse perfetto su questo brano, sono sempre stata fan della sua scrittura. Poter lavorare insieme è stato per me un piacere ed un onore e ho scoperto non solo un grande artista ma anche una splendida persona.”

Sul fronte opposto, Enrico Nigiotti racconta come è entrato nel brano:

“Quando Mara mi ha chiamato per propormi di partecipare a questo brano, ho accettato subito con grande entusiasmo. Ci siamo trovati in studio e ho scritto la mia strofa cercando di entrare nel modo più sincero possibile dentro la canzone. Ho voluto portare anche la mia chitarra, perché ci tenevo a lasciare qualcosa di profondamente mio all’interno di questa collaborazione.

Secondo me è uno di quei pezzi che ti fanno venire voglia di abbassare i finestrini, cantare a squarciagola e sentirti leggero, senza pensieri. Sono felice di aver collaborato con Mara, che considero una cantautrice di grande sensibilità.”

sabato sera è quindi un singolo estivo fuori dagli schemi del classico tormentone, una canzone che si tiene a distanza dai BPM alti e sceglie di raccontare quello che succede dopo, quando le luci si abbassano e resta solo il rumore dell’asfalto.

Un brano che unisce due lingue diverse che si parlano dentro la stessa stanza.

Il testo di sabato sera

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “sabato sera” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 29 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: sabato sera

Artisti: Mara Sattei con Enrico Nigiotti

Etichetta: Epic Records

Data di uscita: venerdì 29 maggio 2026

Mara Sattei live nel 2026: il Club Tour

sabato sera è anche il viatico verso il ritorno dal vivo di Mara Sattei. L’artista ha annunciato il Club Tour 2026, prima tournée nei club delle principali città italiane dopo quattro anni di lavoro in studio sull’album Che me ne faccio del tempo. Le date, i biglietti e tutte le info sul tour le abbiamo raccolte in questa pagina dedicata al Club Tour 2026.