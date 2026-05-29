Testo e significato di Toxic, il nuovo singolo di Shade, fuori da venerdì 29 maggio 2026.
Dopo una serie di hit che negli ultimi anni ne hanno consolidato il profilo radiofonico, Shade torna con un brano latin pop-urban pensato per la stagione estiva. Toxic nasce a New York, durante un viaggio che si trasforma in un’occasione creativa imprevista. Dopo aver girato dei contenuti con lo youtuber Mocho, il rapper torinese finisce a Brooklyn ospite del podcast Growing Up Italian condotto da Sabino. È in quel contesto che, dopo l’ascolto di una base, riceve uno spunto diretto: “Dovresti scrivere qualcosa su questo beat, tu che sei quello delle hit estive”.
Da lì, la lavorazione procede in tempi rapidi. In studio, in un clima informale, Shade improvvisa melodie che diventano hook e ritornello, mentre le strofe arrivano in modo quasi simultaneo. La produzione, affidata a JARO, accosta sonorità latine e urban con un impianto pop, in linea con il filone delle uscite italiane pensate per la programmazione radiofonica estiva. Il risultato è un brano costruito attorno a una scrittura ironica e a un beat orientato al ballo, dentro il quale Shade sceglie comunque di lavorare su un tema specifico: le dinamiche tossiche dentro le relazioni contemporanee.
Shade – Toxic: il significato del brano
Toxic mette al centro una relazione che si consuma più rapidamente di quanto sia partita. La voce narrante del brano descrive una compagna giudicata “tossica” (termine ormai entrato nel linguaggio comune per indicare un legame condizionato da gelosie, controllo, sparizioni improvvise come il “ghosting” citato nel ritornello) e tenta di tenere insieme due piani in contraddizione: l’affetto residuo e la consapevolezza che la storia non funziona.
La cifra resta quella riconoscibile di Shade: una scrittura che alterna leggerezza pop e osservazione, attitudine da rapper e immediatezza da brano radiofonico, con un legame esplicito con il mondo del freestyle che il torinese continua a praticare sui social.
Il testo di Toxic
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Baby quanto sei toxic toxic toxic
Quando non mi rispondi e mi ghosti
Toxic toxic toxic
Nemmeno te ne accorgi
Che se tutti i miei problemi baby
Mi fai male non lo vedi maybe
Sai che ti voglio bene
Ma non vai bene per me
Mi rovini la vita
lo fai quasi per sport
Però sei uno spettacolo
più del Superbowl
Mi scrivi solo quando bevi, bevi
Che non vuoi tornare a piedi, credi
Che non sappia che ti vedi anche con altri ragazzi
Ma poi sei gelosa, mi controlli i messaggi
cose da pazzi
Non posso farcela sulle tue cazzate potrei fare una masterclass ho strisciato più io della mia Mastercard per il tuo shopping, quanto mi costi
Ho la tua foto sullo sfondo
Qui sul mio display
E cerco sempre scuse per guardare l’ora
A volte basta poco per far finta che ci sei
E cerco sempre scuse per guardarti ancora
Baby quanto sei toxic toxic toxic
Quando non mi rispondi e mi ghosti
Toxic toxic toxic
Nemmeno te ne accorgi
Che se tutti i miei problemi baby
Mi fai male non lo vedi maybe
Sai che ti voglio bene
Ma non vai bene per me
Io non cambio per te, passo
Al massimo cambio, password
Dici che il tuo ex era pazzo
Narcista falso
Sorry baby ma quando sorridevi
Dentro i tuoi occhi neri c’era una Red flag
Se non ami gli animali chiedi i segni zodiacali e vuoi le chiavi stai lontana da me
Sai che un conto è essere troppo sinceri
Tu volevi solo un conto a sei zeri
E io per te ero un re sì ma il re degli scemi
Non fare finta che non lo sapevi
Ho la tua foto sullo sfondo
Qui sul mio display
E cerco sempre scuse per guardare l’ora
A volte basta poco per far finta che ci sei
E cerco sempre scuse per guardarti ancora
Baby quanto sei toxic toxic toxic
Quando non mi rispondi e mi ghosti
Toxic toxic toxic
Nemmeno te ne accorgi
Che se tutti i miei problemi baby
Mi fai male non lo vedi maybe
Sai che ti voglio bene
Ma non vai bene per me
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