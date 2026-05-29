Testo e significato di Toxic, il nuovo singolo di Shade, fuori da venerdì 29 maggio 2026.

Dopo una serie di hit che negli ultimi anni ne hanno consolidato il profilo radiofonico, Shade torna con un brano latin pop-urban pensato per la stagione estiva. Toxic nasce a New York, durante un viaggio che si trasforma in un’occasione creativa imprevista. Dopo aver girato dei contenuti con lo youtuber Mocho, il rapper torinese finisce a Brooklyn ospite del podcast Growing Up Italian condotto da Sabino. È in quel contesto che, dopo l’ascolto di una base, riceve uno spunto diretto: “Dovresti scrivere qualcosa su questo beat, tu che sei quello delle hit estive”.

Da lì, la lavorazione procede in tempi rapidi. In studio, in un clima informale, Shade improvvisa melodie che diventano hook e ritornello, mentre le strofe arrivano in modo quasi simultaneo. La produzione, affidata a JARO, accosta sonorità latine e urban con un impianto pop, in linea con il filone delle uscite italiane pensate per la programmazione radiofonica estiva. Il risultato è un brano costruito attorno a una scrittura ironica e a un beat orientato al ballo, dentro il quale Shade sceglie comunque di lavorare su un tema specifico: le dinamiche tossiche dentro le relazioni contemporanee.

Shade – Toxic : il significato del brano

Toxic mette al centro una relazione che si consuma più rapidamente di quanto sia partita. La voce narrante del brano descrive una compagna giudicata “tossica” (termine ormai entrato nel linguaggio comune per indicare un legame condizionato da gelosie, controllo, sparizioni improvvise come il “ghosting” citato nel ritornello) e tenta di tenere insieme due piani in contraddizione: l’affetto residuo e la consapevolezza che la storia non funziona.

La cifra resta quella riconoscibile di Shade: una scrittura che alterna leggerezza pop e osservazione, attitudine da rapper e immediatezza da brano radiofonico, con un legame esplicito con il mondo del freestyle che il torinese continua a praticare sui social.

Il testo di Toxic

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Baby quanto sei toxic toxic toxic

Quando non mi rispondi e mi ghosti

Toxic toxic toxic

Nemmeno te ne accorgi

Che se tutti i miei problemi baby

Mi fai male non lo vedi maybe

Sai che ti voglio bene

Ma non vai bene per me

Mi rovini la vita

lo fai quasi per sport

Però sei uno spettacolo

più del Superbowl

Mi scrivi solo quando bevi, bevi

Che non vuoi tornare a piedi, credi

Che non sappia che ti vedi anche con altri ragazzi

Ma poi sei gelosa, mi controlli i messaggi

cose da pazzi

Non posso farcela sulle tue cazzate potrei fare una masterclass ho strisciato più io della mia Mastercard per il tuo shopping, quanto mi costi

Ho la tua foto sullo sfondo

Qui sul mio display

E cerco sempre scuse per guardare l’ora

A volte basta poco per far finta che ci sei

E cerco sempre scuse per guardarti ancora

Baby quanto sei toxic toxic toxic

Quando non mi rispondi e mi ghosti

Toxic toxic toxic

Nemmeno te ne accorgi

Che se tutti i miei problemi baby

Mi fai male non lo vedi maybe

Sai che ti voglio bene

Ma non vai bene per me

Io non cambio per te, passo

Al massimo cambio, password

Dici che il tuo ex era pazzo

Narcista falso

Sorry baby ma quando sorridevi

Dentro i tuoi occhi neri c’era una Red flag

Se non ami gli animali chiedi i segni zodiacali e vuoi le chiavi stai lontana da me

Sai che un conto è essere troppo sinceri

Tu volevi solo un conto a sei zeri

E io per te ero un re sì ma il re degli scemi

Non fare finta che non lo sapevi

Ho la tua foto sullo sfondo

Qui sul mio display

E cerco sempre scuse per guardare l’ora

A volte basta poco per far finta che ci sei

E cerco sempre scuse per guardarti ancora

Baby quanto sei toxic toxic toxic

Quando non mi rispondi e mi ghosti

Toxic toxic toxic

Nemmeno te ne accorgi

Che se tutti i miei problemi baby

Mi fai male non lo vedi maybe

Sai che ti voglio bene

Ma non vai bene per me