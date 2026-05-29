29 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
29 Maggio 2026

Shade, “Toxic”: testo e significato del nuovo singolo latin pop

Il nuovo singolo del rapper torinese racconta le dinamiche tossiche di una relazione contemporanea, tra immagini digitali e punchline.

News di All Music Italia
Foto di Shade per il singolo Toxic, in uscita il 29 maggio 2026
Condividi su:

Testo e significato di Toxic, il nuovo singolo di Shade, fuori da venerdì 29 maggio 2026.

Dopo una serie di hit che negli ultimi anni ne hanno consolidato il profilo radiofonico, Shade torna con un brano latin pop-urban pensato per la stagione estiva. Toxic nasce a New York, durante un viaggio che si trasforma in un’occasione creativa imprevista. Dopo aver girato dei contenuti con lo youtuber Mocho, il rapper torinese finisce a Brooklyn ospite del podcast Growing Up Italian condotto da Sabino. È in quel contesto che, dopo l’ascolto di una base, riceve uno spunto diretto: “Dovresti scrivere qualcosa su questo beat, tu che sei quello delle hit estive”.

Da lì, la lavorazione procede in tempi rapidi. In studio, in un clima informale, Shade improvvisa melodie che diventano hook e ritornello, mentre le strofe arrivano in modo quasi simultaneo. La produzione, affidata a JARO, accosta sonorità latine e urban con un impianto pop, in linea con il filone delle uscite italiane pensate per la programmazione radiofonica estiva. Il risultato è un brano costruito attorno a una scrittura ironica e a un beat orientato al ballo, dentro il quale Shade sceglie comunque di lavorare su un tema specifico: le dinamiche tossiche dentro le relazioni contemporanee.

ShadeToxic: il significato del brano

Toxic mette al centro una relazione che si consuma più rapidamente di quanto sia partita. La voce narrante del brano descrive una compagna giudicata “tossica” (termine ormai entrato nel linguaggio comune per indicare un legame condizionato da gelosie, controllo, sparizioni improvvise come il “ghosting” citato nel ritornello) e tenta di tenere insieme due piani in contraddizione: l’affetto residuo e la consapevolezza che la storia non funziona.

La cifra resta quella riconoscibile di Shade: una scrittura che alterna leggerezza pop e osservazione, attitudine da rapper e immediatezza da brano radiofonico, con un legame esplicito con il mondo del freestyle che il torinese continua a praticare sui social.

Il testo di Toxic

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Baby quanto sei toxic toxic toxic
Quando non mi rispondi e mi ghosti
Toxic toxic toxic
Nemmeno te ne accorgi
Che se tutti i miei problemi baby
Mi fai male non lo vedi maybe
Sai che ti voglio bene
Ma non vai bene per me

Mi rovini la vita
lo fai quasi per sport
Però sei uno spettacolo
più del Superbowl
Mi scrivi solo quando bevi, bevi
Che non vuoi tornare a piedi, credi
Che non sappia che ti vedi anche con altri ragazzi
Ma poi sei gelosa, mi controlli i messaggi
cose da pazzi
Non posso farcela sulle tue cazzate potrei fare una masterclass ho strisciato più io della mia Mastercard per il tuo shopping, quanto mi costi

Ho la tua foto sullo sfondo
Qui sul mio display
E cerco sempre scuse per guardare l’ora
A volte basta poco per far finta che ci sei
E cerco sempre scuse per guardarti ancora

Baby quanto sei toxic toxic toxic
Quando non mi rispondi e mi ghosti
Toxic toxic toxic
Nemmeno te ne accorgi
Che se tutti i miei problemi baby
Mi fai male non lo vedi maybe
Sai che ti voglio bene
Ma non vai bene per me

Io non cambio per te, passo
Al massimo cambio, password
Dici che il tuo ex era pazzo
Narcista falso
Sorry baby ma quando sorridevi
Dentro i tuoi occhi neri c’era una Red flag
Se non ami gli animali chiedi i segni zodiacali e vuoi le chiavi stai lontana da me
Sai che un conto è essere troppo sinceri
Tu volevi solo un conto a sei zeri
E io per te ero un re sì ma il re degli scemi
Non fare finta che non lo sapevi

Ho la tua foto sullo sfondo
Qui sul mio display
E cerco sempre scuse per guardare l’ora
A volte basta poco per far finta che ci sei
E cerco sempre scuse per guardarti ancora

Baby quanto sei toxic toxic toxic
Quando non mi rispondi e mi ghosti
Toxic toxic toxic
Nemmeno te ne accorgi
Che se tutti i miei problemi baby
Mi fai male non lo vedi maybe
Sai che ti voglio bene
Ma non vai bene per me

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

J-Ax, Mara Sattei con Enrico Nigiotti e Noemi tra i protagonisti del New Music Friday del 29 maggio 2026 1

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 22 del 2026
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 2

Irama a San Siro nel 2026: il concerto più grande della sua carriera
Elisa annuncia il concerto Soundtrack Live ’97-’27 a Campovolo previsto per settembre 2027 3

Elisa sceglie Campovolo per celebrare i 30 anni di carriera
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 5

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live
Collage degli ex allievi di Amici 25 con brani in airplay radio: Lorenzo Salvetti, Angie, Elena D'Elia, Cate Lumina, Plasma, Gard 6

Amici 25 in radio: a parte Elena su RTL 102.5, sono le regionali a supportare i brani dei cantanti
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 7

Ultimo prepara il concerto più grande della sua carriera: Fabrizio Moro sarà a Tor Vergata
I Pinguini Tattici Nucleari in foto promozionale del nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, sei membri della band ritratti dall'alto su sfondo chiaro 8

Pinguini Tattici Nucleari, "Sorry Scusa Lo Siento" è il nuovo singolo dal 15 maggio: una favola gotica estiva
Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu 9

Noemi, "Tu cosa fai questa sera": testo, significato e la nuova versione di sé
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.