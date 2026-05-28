I Santi Francesi tornano con un nuovo singolo. Si chiama Guerrilla, esce venerdì 29 maggio in tutti gli store digitali, ed è il primo passo di un nuovo capitolo discografico per il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese: cambio di etichetta, ingresso nel roster di Asian Fake sotto l’ombrello di House of Music (HOM), distribuzione Sony Music.

Per i due ventisettenni si tratta del primo brano pubblicato a un anno e mezzo dall’EP Potrebbe non avere un peso, uscito nel novembre 2024. Un tempo dichiaratamente speso a guardarsi intorno, comporre e scrivere il materiale che segnerà la nuova fase del progetto nei prossimi mesi.

Santi Francesi, “Guerrilla”: il significato del nuovo singolo

La scelta di Guerrilla come primo brano del nuovo capitolo non è casuale. Sono gli stessi Santi Francesi a spiegare il senso del pezzo:

“La questione è sempre la stessa. Una reazione umana che aumenta il battito e ci rende vigili: lotta o scappa. Lotti o scappi? Regola n. 20 della rivoluzione: una volta ribelle, sei un ribelle per sempre. E allora per noi ‘Guerrilla’ è l’ennesimo tentativo di cercare dei compagni, del fuoco, in quello che ci sembra un posto gelido. Compagni con cui lottare, in silenzio, nei boschi, tutti pieni d’amore come una banda di irregolari.”

Sul piano sonoro, Guerrilla è un pezzo più rock dei precedenti, non solo per via degli arrangiamenti, ma soprattutto per intenzione e approccio. Alessandro e Mario spostano la loro scrittura verso una postura più diretta, più matura, con una libertà espressiva che resta il tratto identitario del duo dai tempi degli esordi.

Santi Francesi entrano nel roster di Asian Fake / House of Music

Con Guerrilla i Santi Francesi lasciano ADA Music Italy (con cui erano in distribuzione dal 2022) ed entrano nel roster di Asian Fake, sotto l’ombrello di House of Music (HOM). La distribuzione passa a Sony Music Italy.

Per i Santi Francesi, dopo X Factor, Sanremo e gli ultimi due anni di tour, è la cornice giusta per costruire una nuova fase autoriale.

Da X Factor 2022 a Sanremo 2024: la carriera dei Santi Francesi

I Santi Francesi debuttano nel 2019 con Tutti Manifesti, album autoprodotto che in poco tempo supera i 2,5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 entrano nella line up di Spaghetti Unplugged e firmano la collaborazione con DADE in Giovani Favolosi, brano che gli vale la vittoria di Musicultura 2021.

Nel 2022 firmano il contratto di distribuzione con ADA Music Italy (gruppo Warner) e pubblicano i singoli Signorino (prodotto da DADE con Rodrigo D’Erasmo agli archi) e Buttami Giù, coprodotto con heysimo. Nello stesso anno Giovani Favolosi finisce nella colonna sonora della terza stagione di Summertime di Netflix, e a luglio aprono per Madame e Blanco al Ferrara Summer Festival.

Il 2022 si chiude con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor e la pubblicazione dell’EP In Fieri, portato in tour nei club l’anno successivo. Nel 2023 pubblicano La Noia e Noia Meraviglia, progetto con il fotografo Simone Biavati; firmano una personale versione di Sere Nere di Tiziano Ferro per la colonna sonora di Io e il Secco di Gianluca Santoni, e si esibiscono al Grand Opening delle Nitto ATP Finals 2023 come eccellenza della Regione Piemonte.

A dicembre 2023, Occhi tristi alla finale di Sanremo Giovani gli vale il passaggio alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, sezione Big, dove nel febbraio 2024 si presentano con L’amore in bocca. Nella serata delle cover duettano con SKIN sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen, ottenendo la standing ovation del pubblico.

Sempre nel 2024 quattro concerti intimi in due chiese sconsacrate di Milano e Roma vanno sold out in pochi secondi, l’estate è scandita dai singoli Tutta vera e Ho paura di tutto, mentre l’8 novembre esce l’EP Potrebbe non avere un peso. La chiusura dell’anno è il Club Tour 2024 nei principali palchi italiani.

Cosa aspettarsi dal nuovo percorso dei Santi Francesi

Con Guerrilla si apre dunque il capitolo successivo, costruito su una scrittura dichiaratamente più matura e su una nuova cornice discografica (Asian Fake / HOM / Sony Music). Nelle scorse settimane il ritorno è stato anticipato sui social, con un’attività che ha invitato i fan del duo all’ascolto in anteprima del nuovo singolo. La domanda che Guerrilla porta con sé è quella del titolo: “Lotti o scappi?”.

Crediti del brano

Titolo: Guerrilla

Artisti: Santi Francesi (Alessandro De Santis, Mario Francese)

Etichetta: Asian Fake / House of Music (HOM)

Distribuzione: Sony Music

Data di uscita: venerdì 29 maggio 2026