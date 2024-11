“Potrebbe Non Avere Peso”, intervista ai Santi Francesi: “La differenza la fanno le persone”

In uscita venerdì 8 novembre per Numero Uno / Sony Music Italy, Potrebbe Non Avere Peso è il nuovo EP dei Santi Francesi, al cui interno troviamo sei brani che rappresentano una fotografia autentica e senza ritocchi di Mario e Alessandro.

Si tratta di sei canzoni dall’impronta rock anni 2000, frutto di un esperimento di semplificazione e immediatezza che tiene conto solo di una loro urgenza espressiva. Ed ecco che i brani parlano di verità intime, esprimendo – forte – il desiderio di essere suonate su un palco.

“Il titolo è nato prima dell’EP e del brano stesso e spiega un concetto su cui ragioniamo da tempo e che riguarda non solo la musica, ma una certa idea, condivisa da entrambi, della vita. Solo in un secondo momento abbiamo deciso di attribuirlo a questo lavoro e a un brano in particolare”, raccontano i Santi Francesi.

Poi, aggiungono: “Ogni canzone è concepita liberamente, senza immaginare un obiettivo o un destinatario. Potrebbe quindi rimanere sospesa, come un’eco. Ma c’è qualcosa di magico che accade quando quei suoni, quei concetti, quelle immagini raggiungono qualcuno. Se le canzoni vengono ascoltate, allora sì che acquistano un valore, un peso, una rilevanza, trasformandosi in qualcos’altro. E quel condizionale all’inizio della frase diventa insieme un monito e una salvezza: la differenza la fanno, oggi e sempre, le persone”.

SANTI FRANCESI, “POTREBBE NON AVERE PESO”: LA TRACKLIST

Ho paura di tutto Cose da piangere Parole e Crociate Quiete Gatti Potrebbe non avere peso

L’EP sarà disponibile in digitale a partire dall’ 8 novembre. Il 45 giri contenente Ho Paura Di Tutto e la title track sarà invece acquistabile a partire dal 15 novembre. Coloro che lo preordineranno potranno accedere al firma copie durante il Club Tour 2024 di novembre e dicembre.

VIDEOINTERVISTA AI SANTI FRANCESI

SANTI FRANCESI, CLUB TOUR 2024: LE DATE

20 novembre | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

23 novembre | Padova – Hall

26 novembre | Firenze – Viper Theatre

29 novembre | Bologna – Estragon

03 dicembre | Molfetta (BA) – Eremo Club

05 dicembre | Napoli – Casa della Musica

10 dicembre | Milano – Fabrique

13 dicembre | Roma – Atlantico

Foto di copertina di Simone Biavati