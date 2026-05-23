23 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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23 Maggio 2026

Ma a pagare sempre noi però anche no”: J Ax anticipa il nuovo singolo

J-Ax pubblica un teaser del nuovo brano e anticipa il possibile singolo estivo.

News di Oriana Meo
J-Ax con outfit western nella foto promozionale legata al nuovo progetto Vita Morte Miracoli
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J-Ax ha pubblicato sui social un nuovo spoiler legato al suo prossimo album. Nel direct inviato ai fan, l’artista ha spiegato che il brano sarà “l’ultimo, anzi il penultimo singolo” prima dell’uscita del progetto.

Poco dopo è arrivato anche un reel con una breve anteprima audio. Nella caption compare la frase “Ma pagare sempre noi, però anche no”, mentre tra gli hashtag torna #VitaMorteMiracoli, lo stesso nome del tour annunciato per il 2026.

J-Ax anticipa un nuovo brano: il possibile titolo è “Però anche no”

Il titolo ufficiale non è stato ancora confermato, ma dal reel il passaggio più riconoscibile sembra essere Però anche no.

Nella breve anteprima condivisa sui social, J-Ax canta:

One two, three, whisky a go go
ma a pagare sempre noi però anche no
Yippi ah yo
Ma a sparare da cowboy però anche no
Però anche no

Il frammento condiviso da J-Ax sembra ruotare attorno a un ritornello immediato, con immagini western usate in chiave sarcastica. Un approccio che potrebbe diventare centrale anche nel testo completo del brano.

Vita Morte Miracoli: album e tour nella nuova fase di J-Ax

Il riferimento a Vita Morte Miracoli collega lo spoiler alla nuova fase discografica e live di J-Ax. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Italia Starter Pack, l’artista ha già annunciato il Vita Morte Miracoli Tour 2026.

Le date al momento previste sono quattro: 10 e 11 ottobre al Fabrique di Milano, 23 e 24 ottobre all’Atlantico di Roma. Il calendario completo, con informazioni su biglietti e prevendite, è disponibile nell’articolo dedicato al Vita Morte Miracoli Tour 2026 di J-Ax.

Il nuovo singolo di J-Ax prende forma sui social

Il direct ai fan conferma che il percorso verso l’album è già entrato nella sua fase finale. J-Ax ha ironizzato sugli spoiler, dicendo di odiarli ma di dover “seguire la moda”, prima di aggiungere: “Però anche no”.

Una frase che, a questo punto, sembra diventare anche il centro del nuovo brano. In attesa dell’annuncio ufficiale, lo spoiler indica una direzione chiara: il prossimo singolo sarà uno degli ultimi tasselli prima dell’album.

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