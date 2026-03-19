J-Ax porta il Vita Morte Miracoli Tour 2026 nei club di Milano e Roma

J-Ax, reduce dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ITALIA STARTER PACK, torna nei club con il nuovo Vita Morte Miracoli Tour 2026, atteso per ottobre con una doppia tappa a Milano e una doppia tappa a Roma. Un annuncio che riporta l’artista nel suo habitat naturale live, Dopo la partecipazione a Sanremo un momento per ripercorrere oltre trent’anni di carriera tra hit, dischi di platino e sold out nei principali palchi italiani.

J-Ax tour 2026: le date dei concerti del Vita Morte Miracoli Tour

Di seguito il calendario aggiornato del Vita Morte Miracoli Tour 2026 di J-Ax, con le date nei club di Milano e Roma.

10 ottobre 2026 – Fabrique – Milano

11 ottobre 2026 – Fabrique – Milano

23 ottobre 2026 – Atlantico – Roma

24 ottobre 2026 – Atlantico – Roma

Il nuovo tour di J-Ax tra Sanremo 2026 e club

Il Vita Morte Miracoli Tour 2026 arriva a pochi mesi dalla partecipazione di J-Ax alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ITALIA STARTER PACK, che ha segnato il suo ritorno in gara da protagonista. Dopo aver scritto pagine fondamentali della storia dell’hip hop italiano con gli Articolo 31 e aver portato negli anni successivi il proprio linguaggio in radio, streaming e club, l’artista sceglie ancora una dimensione ravvicinata con il pubblico. J-Ax torna live nei club, per raccontare un percorso fatto di hit generazionali e nuove canzoni.

Biglietti e prevendite per il Vita Morte Miracoli Tour 2026

I biglietti per il Vita Morte Miracoli Tour 2026 saranno disponibili online a partire da venerdì 20 marzo 2026 alle ore 14:00.

I numeri di J-Ax tra dischi di platino, streaming e live

Con oltre 30 anni di carriera, J-Ax può contare su 71 dischi di Platino e 18 dischi d’Oro. A questi si aggiungono più di 3 miliardi di stream e oltre 7 milioni di follower sui social network. Nel suo percorso discografico ha attraversato generi, collaborazioni e progetti diversi. Dagli esordi con gli Articolo 31 fino agli album solisti come Di Sana Pianta, Il bello d’esser brutti (4 dischi di platino) e ReAle, passando per Comunisti col Rolex. Con Fedez la collaborazione che ha portato a successi come Vorrei ma non posto e Senza pagare. Tra i brani simbolo della sua produzione recente c’è Tutto tua madre, racconto autobiografico della paternità.

Per quanto riguarda i live, ricordiamo la celebrazione per i 25 anni di carriera coi10 concerti sold out al Fabrique e il tour nei principali festival. Dopo progetti come J-Axonville – Uncool and Proud, SurreAle e il ritorno degli Articolo 31 con Un bel viaggio e Disco Paradise, il percorso è proseguito con l’album PROTOMARANZA, il tour teatrale Non Aprite quel Teatro e la nuova avventura sanremese con ITALIA STARTER PACK, fino al nuovo tour nei club.

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