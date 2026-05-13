13 Maggio 2026
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13 Maggio 2026

YD Frost svela “Lounge Music”: il nuovo album nasce tra lusso e alienazione

Il rapper di Milano Sud annuncia un album che è un racconto tra estetica street e alienazione sociale.

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YD Frost in posa davanti a un’auto nera durante gli scatti promozionali del nuovo album Lounge Music
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YD Frost torna con Lounge Music, il nuovo album in uscita venerdì 29 maggio per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

Il progetto arriva a meno di un anno da Piscina d’argento (925). Ad anticipare l’uscita un trailer che introduce il concept del disco.

Nel video, il rapper di Milano Sud apre con una frase che definisce subito il tono del progetto: “Tutto quello che state per sentire è la verità di chi ha guardato troppo a lungo, senza mai parlare”. Una dichiarazione che accompagna un lavoro costruito attorno all’idea di alienazione sociale, lusso ostentato e appartenenza a una generazione sospesa tra desiderio di riscatto e senso di esclusione.

Copertina ufficiale dell’album Lounge Music di YD Frost con pianoforte bianco e auto nera in studio

YD Frost racconta la Milano Sud di “Lounge Music”

Con Lounge Music, YD Frost prova a trasformare il racconto personale in fotografia collettiva. Il disco si muove dentro una Milano fatta di status symbol, auto di lusso e codici sociali sempre più legati all’apparenza, ma osservata dal punto di vista di chi continua a sentirsi fuori posto anche quando riesce ad accedere a certi ambienti.

Il contrasto tra “street” e immaginario elitario era già comparso nei singoli Eremita in Hermès e Fantini, usciti nei mesi scorsi e costruiti attorno al tema del lusso come protezione e armatura sociale. Un’estetica che torna anche nel nuovo progetto, dove il rapper racconta una realtà guidata dall’esibizione e dalla necessità di sembrare sempre all’altezza.

Dal punto di vista sonoro, il nuovo album promette di alternare episodi più rap e diretti a momenti più intimi e riflessivi. Nella descrizione del progetto si parla di un mosaico capace di passare dai banger a brani più conscious, con spazio per relazioni personali, perdite e fragilità psicologiche.

La tracklist non è stata ancora svelata. Il preorder del disco è già attivo sullo store ufficiale Warner Music.

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