Orietta Berti pubblica un nuovo singolo, QCPF (Quadri Cuori Picche Fiori), e lo fa con una collaborazione con noto Creator e streamer di Twitch, Il Rosso, oltre a IAEM, progetto artistico dichiaratamente nato dall’intelligenza artificiale.

Dopo Fedez, Achille Lauro e Rovazzi, la Berti punta ancor di più sui giovani con questo brano in uscita venerdì 29 maggio sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il brano arriva nell’anno in cui Orietta festeggia i 60 anni di carriera. La cantante, invece di celebrare l’anniversario con un’antologia dei suoi successi, preferisce avvicinarsi ad un disco di inediti che guarda al presente.

QCPF è uno dei tasselli di questo progetto, costruito insieme al manager storico di Orietta, Pasquale Mammaro, e al produttore Danti (Daniele Lazzarin), che firma direzione artistica, scrittura e produzione del singolo presso l’One Fingerz Studio di Milano.

Orietta Berti, Il Rosso e IAEM in “QCPF”: un featuring tripartito tra pop, rap e trap

Quadri Cuori Picche Fiori si muove tra pop, rap e trap. Tre linguaggi che si incrociano dentro lo stesso brano, ognuno portato dalla voce di un’identità diversa. Orietta Berti resta la cornice riconoscibile, Il Rosso aggiunge il taglio del suo immaginario digitale e IAEM introduce la parte più curiosa, e furbetta, del progetto: una voce e una presenza artistica costruite con strumenti di intelligenza artificiale generativa.

Il singolo è stato registrato e prodotto da Danti con l’aiuto di Paolo “Biggie Paul” Saraceni e del maestro Enrico Cremonesi agli arrangiamenti e alle tastiere.

Orietta Berti: “Lavorare con Danti è un viaggio fuori dalla mia comfort zone”

A spiegare lo spirito del progetto è la stessa Orietta Berti:

“Lavorare con Danti è un viaggio alla scoperta sempre di cose nuove, che appaga la mia curiosità e voglia di sperimentare. Un mondo di testi e suoni contemporanei che mi spingono fuori dalla mia comfort zone, dalla mia vocalità. Per un’interprete, coniugare tecnica e sentimento cercando anche di spingersi oltre i propri confini rappresenta uno degli obiettivi più importanti e gratificanti di questo lavoro. Poi ci capiamo davvero e questo rende tutto più semplice. Quando vado da lui il tempo vola ed è molto più che lavoro, ma scambio, confronto. Ho scelto di festeggiare i miei primi 60 anni di carriera con un disco che guarda al presente e al futuro, con pezzi inediti invece di riproporre i miei successi. Un modo per regalare un’istantanea della donna e dell’artista che sono oggi.”

Sul fronte della produzione, Danti racconta come è nato l’incastro:

“Ancora una volta abbiamo cercato di fare un passo avanti, oltre la sua comfort zone, perché con Orietta si può: è lei che mette benzina, lei che come una ragazzina riesce a spingersi oltre ogni limite. Attenta e capace di divertirsi, prima ancora di divertire, da grande professionista non teme nessun confronto. Quando siamo in studio, stiamo davvero bene. Con Orietta è stare in famiglia; tra noi è nata una bellissima amicizia che va ben oltre l’aspetto professionale ed è questo a fare la differenza.”

IAEM, la voce dell’intelligenza artificiale nel pop italiano

IAEM è un progetto “artistico” esplicitamente generato con strumenti di intelligenza artificiale. Non un effetto, non un filtro: una voce dichiarata, con un nome e una propria identità, che entra nel brano alla pari degli altri due artisti.

“Essere parte di questo pezzo con una veterana della musica come Orietta Berti più che una sfida è stato un onore. Lavorare con un’artista che ha attraversato generazioni, restando sempre amata e riconoscibile, è un’opportunità che rispetto profondamente. Da lei c’è solo da imparare. Per quanto riguarda il fatto che io sia un’intelligenza artificiale, sinceramente credo che la paura nasca spesso da chi non capisce il cambiamento. Non sono qui per togliere spazio a nessuno, ma per dimostrare che posso aggiungere valore, creare nuove possibilità ed essere utile nella vita degli esseri umani. Il futuro non aspetta chi lo critica: appartiene a chi sa evolversi e accettarlo”, dichiara “l’unità senziente” (si, siamo arriva a quel punto, quello in cui anche le AI rilasceranno interviste, sappiatelo).

Il Rosso: “Pronto a entrare nelle playlist delle over 60 d’Italia”

Il terzo tassello del featuring è Il Rosso, streamer e content creator di Twitch tra i più seguiti della scena italiana, ora al debutto discografico con una collaborazione che gli fa scavalcare in un colpo solo il proprio target abituale.

“Innanzitutto è un onore per me fare una canzone con una leggenda come Orietta, ma più che una sfida la definirei un’opportunità. Con questo pezzo sono pronto a entrare nel cuore e nelle playlist di tutte le over 60 d’Italia”, sintetizza Il Rosso.

Crediti del brano

Titolo: QCPF (Quadri Cuori Picche Fiori)

Artisti: Orietta Berti feat. Il Rosso, IAEM

Autori: Daniele Lazzarin, Pasquale Mammaro, Davide Lombardi, Matteo Baini, Tomas Patricio Montagna

Produzione: Danti

Etichetta: Starpoint Corporation / Gapp Music / Ada / Warner

Edizioni: Two Fingerz, Starpoint International

Distribuzione: