Dopo mesi di indiscrezioni e indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: Achille Lauro non sarà tra i giudici della ventesima edizione di X Factor, il talent show in onda su Sky. A comunicarlo è stato lo stesso cantautore attraverso i propri profili social, chiudendo così un’esperienza durata due anni che lo ha visto grande protagonista del talent show.

Una decisione che arriva in un momento d’oro per l’artista romano, attualmente in vetta alla classifica radiofonica EarOne con il singolo In viaggio verso il paradiso e proiettato verso il suo primo, imponente tour negli stadi italiani previsto per l’estate 2027.

I MOTIVI DELL’ADDIO E IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

L’annuncio è arrivato tramite una Instagram Story in cui Lauro ha voluto ringraziare la produzione e spiegare i motivi della sua scelta: “Dopo due anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui”.

La decisione, spiega il cantautore, è legata agli impegni musicali crescenti: “Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi e l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto”. E conclude con una dichiarazione d’intenti chiara: “La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”.

Non è mancato il saluto ufficiale del programma, che ha ricondiviso il messaggio scrivendo: “Grazie Achille Lauro per questo pezzo di strada che abbiamo fatto insieme. Anche per noi sono stati due anni bellissimi. Dal Senato ti auguriamo in bocca al lupo per tutto quello che verrà. Ci vediamo presto a X Factor babyyyyyy!”. A sua volta, Lauro ha ringraziato i colleghi giudici (Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani, Manuel Agnelli, Giorgia) e tutta la squadra di Sky e Fremantle, chiudendo con una citazione di Franco Califano: “Non escludo il ritorno”.

Achille Lauro: DUE ANNI DA PROTAGONISTA a X Factor

Il percorso di Achille Lauro a X Factor è stato senza dubbio incisivo. Nel suo primo anno in giuria (affiancato da Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi) ha compiuto un’impresa rara, portando tutti i suoi concorrenti in finale e conquistando la vittoria con Mimì. Tra i talenti del suo roster figurava anche Lorenzo Salvetti, attualmente tra i protagonisti di Amici 25.

Nel secondo anno, con Francesco Gabbani subentrato ad Agnelli, Lauro ha sfiorato il bis arrivando in finale con EroCaddeo, classificatosi al secondo posto. Un bilancio di assoluto rilievo che conferma il suo fiuto per il talento e la capacità di costruire percorsi discografici solidi per i suoi artisti.

Il tour negli stadi

Ora l’attenzione si sposta totalmente sulla dimensione live. Dopo il tour nei palazzetti del 2026, il progetto Per sempre noi si amplierà con una serie di concerti nei principali impianti italiani nell’estate 2027. Nel frattempo, il 31 maggio 2026, sarà tra i protagonisti del RTL 102.5 Power Hits Estate.

Queste le date confermate del tour negli stadi: