La Classifica EarOne Radio settimana 15 del 2026 registra un importante cambio al vertice, con Achille Lauro che si prende il primo posto assoluto con In Viaggio Verso Il Paradiso. Alle sue spalle si piazzano due reduci di Sanremo 2026: Sayf in seconda posizione e Samurai Jay in terza.
La vera scossa alla chart arriva dalle nuove uscite: Tiziano Ferro e Giorgia, con il loro attesissimo duetto SUPERSTAR, debuttano direttamente alla numero 5, un ingresso altissimo che dimostra la forza del brano nelle playlist dei network. Bene anche Ditonellapiaga, stabile in quarta posizione, mentre Annalisa scende alla sesta piazza con Canzone Estiva.
I dati sono forniti da EarOne, la società che rileva l’airplay radiofonico in tempo reale in Italia.
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