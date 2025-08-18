18 Agosto 2025
Da cantautore ad autore: i brani scritti da Ultimo per altri artisti

Un viaggio tra i brani scritti da Ultimo per altri artisti, dal 2018 a oggi

Ultimo autore, le canzoni scritte da Niccolò Moriconi per Bianca Atzei, Francesco Renga e Fiorella Mannoia
Da cantautori ad autori: le canzoni scritte da Ultimo per altri artisti.

Oggi inauguriamo una serie di appuntamenti in cui riscopriamo i brani che artisti conosciuti principalmente come autori e interpreti delle proprie canzoni – quindi cantautori – hanno scelto di affidare ad altri cantanti o, in alcuni casi, hanno scritto appositamente per loro.

La storia, in tal senso, è lunga e segue una tradizione che ha sempre visto i grandi prestare la propria penna per dare voce alle parole degli altri. Ivano Fossati, Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri, Zucchero e Vasco Rossi sono solo alcuni esempi.

Brani indimenticabili come Il mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora (Loredana Bertè), La tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio (Irene Grandi), E dimmi che non vuoi morire e Pensiero stupendo (Patty Pravo), Diamante (Zucchero), Di sole e d’azzurro (Giorgia) non avrebbero visto la luce se non ci fossero stati autori pronti a cucire abiti su misura per altri.

Iniziamo questo viaggio con uno degli artisti più amati dal pubblico italiano… Ultimo.

Cliccate in basso su continua per scoprire le canzoni scritte da Niccolò Moriconi per altri artisti.

