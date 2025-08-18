Da cantautori ad autori: le canzoni scritte da Ultimo per altri artisti.

Oggi inauguriamo una serie di appuntamenti in cui riscopriamo i brani che artisti conosciuti principalmente come autori e interpreti delle proprie canzoni – quindi cantautori – hanno scelto di affidare ad altri cantanti o, in alcuni casi, hanno scritto appositamente per loro.

La storia, in tal senso, è lunga e segue una tradizione che ha sempre visto i grandi prestare la propria penna per dare voce alle parole degli altri. Ivano Fossati, Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri, Zucchero e Vasco Rossi sono solo alcuni esempi.

Brani indimenticabili come Il mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora (Loredana Bertè), La tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio (Irene Grandi), E dimmi che non vuoi morire e Pensiero stupendo (Patty Pravo), Diamante (Zucchero), Di sole e d’azzurro (Giorgia) non avrebbero visto la luce se non ci fossero stati autori pronti a cucire abiti su misura per altri.

Iniziamo questo viaggio con uno degli artisti più amati dal pubblico italiano… Ultimo.

per scoprire le canzoni scritte da Niccolò Moriconi per altri artisti.