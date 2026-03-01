1 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
Condividi su:
1 Marzo 2026

Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: “C’è bisogno di dolore per un po’ di felicità”

Il brano in gara al Festival, "Ogni Volta Che Non So Volare", anticipa il nuovo album di inediti del cantautore, "Maledetti Innamorati"

Interviste di Lorenza Ferraro
Sanremo 2026 Enrico Nigiotti intervista Ogni Volta Che Non So Volare
Condividi su:

A poche ore dall’inizio della finale del Festival di Sanremo 2026 abbiamo incontrato Enrico Nigiotti (qui la nostra intervista pre-Sanremo), che ci ha parlato della sua Ogni Volta Che Non So Volare, ma anche di En E Xanax, il brano di Samuele Bersani che ieri sera, venerdì 28 febbraio, ha scelto di interpretare insieme ad Alfa in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti.

SANREMO 2026: “ogni volta che non so volare”, L’INTERVISTA A enrico nigiotti

Ogni Volta Che Non So Volare mette al centro fragilità, umanità e condivisione, ma parla anche del dolore, che è l’altra faccia della felicità, di “questa mania che devi andare solo bene” e della necessità di accettare di non poter controllare tutto.

Ma non è tutto! Attraverso questo brano, Nigiotti riflette infatti anche sulla pressione dei numeri: “Sembra che ci sia bisogno solo di cose grandi, di cose da record per esistere”.

Tra il tempo che scivola via, la libertà come valore fondamentale e la forza della condivisione – “Quando ti va bene, tutti ti vogliono, ma è nei momenti brutti che capisci chi ti sta accanto” – Enrico dà così il via a un nuovo percorso, che porterà all’uscita del nuovo album Maledetti Innamorati, che vedrà la luce il 13 marzo.

“Ogni volta che non so volare, riprovo a volare”.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo di Enrico Nigiotti.

ENRICO NIGIOTTI, “MALEDETTI INNAMORATI SUMMER TOUR 2026”: LE DATE

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, Enrico Nigiotti ci invita al Maledetti Innamorati Summer Tour 2026, cui seguirà il grande appuntamento di “A Casa“, in programma il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum di Livorno.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, organizzato da A1 Concerti:

  • 13 giugno – Voghera Summer Night, Caserma di Cavalleria Voghera (PV)
  • 19 giugno – Wave Summer Music 2026, Teatro di Verdura di Palermo (PA)
  • 20 giugno – Infinity 1 Arena Estiva, Cremona (CR)
  • 27 giugno – Villa Guidini, Zero Branco (TV)
  • 11 luglio – Connessione Festival, Sordevolo (BI)
  • 25 luglio – Castello Scaligero, Villafranca (VR)
  • 1 agosto – Arena Bianca (Foro Boario), Ostuni (BR)
  • 5 agosto – Arena del Mare, Porto Antico Genova (GE)
  • 12 agosto – Asiago Live, Piazza Carli di Asiago (VI)
  • 14 agosto – Arena Beniamino Gigli, Porto Recanati (MC)
  • 18 agosto – Teatro Ariston, Sanremo (IM)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

All Music Italia

Articoli più letti

Quote vincitore Sanremo 2026 per la finale: Sal da Vinci favorito 1

Le Quote dei bookmaker sul vincitore Sanremo 2026: Sal da Vinci nuovo favorito, crolla Serena Brancale
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 2

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel
Serena Brancale, Sal Da Vinci e Malika Ayane nella terza serata di Sanremo 2026 3

Pagelle Sanremo 2026, terza serata: Serena Brancale da 9, Sal Da Vinci decolla. I voti di All Music Italia
A che ora cantano i Big quarta serata Sanremo 2026 4

A che ora cantano i Big nella quarta serata di Sanremo 2026
Classifica Spotify Sanremo 2026 nella Top 200 Italia 5

Classifica Spotify Sanremo 2026: tutti e 30 i brani nella Top 200 Italia
Pagelle serata cover Sanremo 2026 - All Music Italia 6

Pagelle serata cover Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony miracolosi
Classifica EarOne Sanremo 2026 brani più trasmessi in radio 7

Sanremo 2026, i brani più trasmessi in radio: Ditonellapiaga in testa, la classifica EarOne aggiornata
Scaletta quarta serata Sanremo 2026 Serata delle Cover 8

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: ordine di uscita e duetti Cover del 27 febbraio
Classifica radio EarOne Sanremo 2026 aggiornata alla finale del 28 febbraio 9

Sanremo 2026, classifica radio alla finale: Ditonellapiaga domina, Sal Da Vinci vola. I dati EarOne
Ditonellapiaga e TonyPitony vincitori della serata cover di Sanremo 2026 10

Sanremo 2026, la classifica della serata cover: vince Ditonellapiaga con TonyPitony. La Top 10

Cerca su A.M.I.