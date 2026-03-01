Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: “C’è bisogno di dolore per un po’ di felicità”

A poche ore dall’inizio della finale del Festival di Sanremo 2026 abbiamo incontrato Enrico Nigiotti (qui la nostra intervista pre-Sanremo), che ci ha parlato della sua Ogni Volta Che Non So Volare, ma anche di En E Xanax, il brano di Samuele Bersani che ieri sera, venerdì 28 febbraio, ha scelto di interpretare insieme ad Alfa in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti.

SANREMO 2026: “ogni volta che non so volare”, L’INTERVISTA A enrico nigiotti

Ogni Volta Che Non So Volare mette al centro fragilità, umanità e condivisione, ma parla anche del dolore, che è l’altra faccia della felicità, di “questa mania che devi andare solo bene” e della necessità di accettare di non poter controllare tutto.

Ma non è tutto! Attraverso questo brano, Nigiotti riflette infatti anche sulla pressione dei numeri: “Sembra che ci sia bisogno solo di cose grandi, di cose da record per esistere”.

Tra il tempo che scivola via, la libertà come valore fondamentale e la forza della condivisione – “Quando ti va bene, tutti ti vogliono, ma è nei momenti brutti che capisci chi ti sta accanto” – Enrico dà così il via a un nuovo percorso, che porterà all’uscita del nuovo album Maledetti Innamorati, che vedrà la luce il 13 marzo.

“Ogni volta che non so volare, riprovo a volare”.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo di Enrico Nigiotti.

ENRICO NIGIOTTI, “MALEDETTI INNAMORATI SUMMER TOUR 2026”: LE DATE

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, Enrico Nigiotti ci invita al Maledetti Innamorati Summer Tour 2026, cui seguirà il grande appuntamento di “A Casa“, in programma il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum di Livorno.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, organizzato da A1 Concerti:

13 giugno – Voghera Summer Night, Caserma di Cavalleria Voghera ( PV )

( ) 19 giugno – Wave Summer Music 2026, Teatro di Verdura di Palermo ( PA )

( ) 20 giugno – Infinity 1 Arena Estiva, Cremona ( CR )

( ) 27 giugno – Villa Guidini, Zero Branco ( TV )

( ) 11 luglio – Connessione Festival, Sordevolo ( BI )

( ) 25 luglio – Castello Scaligero, Villafranca ( VR )

( ) 1 agosto – Arena Bianca (Foro Boario), Ostuni ( BR )

( ) 5 agosto – Arena del Mare, Porto Antico Genova ( GE )

( ) 12 agosto – Asiago Live, Piazza Carli di A siago ( VI )

( ) 14 agosto – Arena Beniamino Gigli, Porto Recanati ( MC )

( ) 18 agosto – Teatro Ariston, Sanremo (IM)

