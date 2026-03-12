Serale Amici 2026, squadre a confronto: i giudizi “distruttivi” di Anna Pettinelli

Amici 2026 entra nel vivo e, in attesa della prima puntata del Serale, iniziano già a volare scintille tra i professori. Dopo la presentazione della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, andata in onda nel daytime di mercoledì 11 marzo, è stato il turno di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, che hanno portato in studio i loro cantanti e ballerini.

Ma se da una parte il confronto tra i professori ha mantenuto toni piuttosto equilibrati, dall’altra Anna Pettinelli ha scelto una strada completamente diversa. I suoi commenti sugli allievi delle altre squadre sono arrivati come vere e proprie stoccate, riaccendendo le polemiche già nate nelle scorse settimane attorno al nuovo regolamento che ha permesso a quasi tutti gli allievi di accedere al Serale di Amici 2026 (ne abbiamo parlato qui).

Amici 2026 Serale: i giudizi durissimi di Anna Pettinelli

Prima ancora di entrare nel dettaglio, la professoressa ha chiarito la sua posizione: secondo lei le altre squadre sono piene di “doppioni” e, a parte Michele, che ha definito “l’uomo da battere”, nessuno rappresenterebbe un reale pericolo ai fini della gara.

Qui di seguito i giudizi espressi durante il daytime andato in onda oggi, giovedì 12 marzo.

RICCARDO

“È limitato. Il suo modo di cantare non è attuale. Sembra un ragazzo degli anni ’60. Il suo modo melodrammatico di interpretare fa un effetto karaoke. È migliorato tecnicamente, ma questo non basta, perché in Italia c’è già tanta gente che canta benino”.

PLASMA

“È un buon autore di barre, ma al Serale bisogna cantare. Se a Plasma viene tolta la possibilità di aggiungere delle barre ai pezzi che gli vengono assegnati, viene a cadere il suo unico punto di forza. E poi non si può scrivere barre su tutto. È limitato, schiacciato dalla sua stessa capacità. Sarà molto facile metterlo in difficoltà”.

CATERINA

“È noiosa come una litania. Canta tutto allo stesso modo. È molto limitata”.

ELENA

“È la nemica di se stessa: talmente particolare da essere divisiva. È di nicchia, parla una lingua che parlano in pochi e questo non va bene per il Serale”.

ANGIE

“Ha sicuramente una buona tecnica, ma è schiava del suo cantare. Si piace tantissimo quando canta e, di conseguenza, risulta scolastica. Il suo modo di cantare è costruito, un po’ come i suoi outfit. Al Serale farà il compitino, ma mancherà l’effetto wow. Le sue esibizioni sono una mera esecuzione, priva di anima. Non comunica niente”.

LORENZO

“Può fare una buona interpretazione come cannarla. Dipende tutto da Saturno. È in balia di se stesso e della sua insicurezza”.

Insomma, altro che “basta un poco di zucchero e la pillola va giù”. In questo caso la pillola sarebbe difficile da mandare giù anche se ricoperta di cioccolato.

Il punto, però, non è tanto il giudizio in sé, quanto il modo in cui viene espresso. Perché, se è vero che nel talent il confronto è parte del gioco, è altrettanto vero che le parole possono essere più affilate di un coltello.

Detto ciò, l’appuntamento con la prima puntata del Serale di Amici, edizione 2025/2026, è fissato per sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, sempre con la conduzione di Maria De Filippi (qui un focus su squadre, professori, direttore artistico e giudici).