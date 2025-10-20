20 Ottobre 2025
“Si riparte sempre da qui”: Bianca Atzei torna in studio con Kekko Silvestre dei Modà… Sanremo 2026 nel mirino

Dopo due album poco fortunati, Bianca Atzei torna alle origini

Bianca Atzei torna a lavorare con Kekko Silvestre, leader dei Modà, e il pensiero non può che andare al Festival di Sanremo 2026.

La cantautrice sarda ha pubblicato su Instagram un carosello di foto che la ritraggono nello studio di registrazione del frontman dei Modà, alle prese con nuovi brani. La didascalia del post – “Si riparte sempre da qui ” – sembra un messaggio chiaro: un ritorno alle origini, ma anche una nuova sfida personale e artistica.

Bianca Atzei e Kekko Silvestre: un sodalizio artistico lungo oltre dieci anni

Il legame tra Bianca e Kekko nasce nei primi anni 2010, quando entrambi facevano parte della scuderia Baraonda, l’etichetta discografica fondata da Lorenzo Suraci di RTL 102.5, che all’epoca curava il management dei due artisti.

La prima collaborazione arriva nel 2012 con il duetto nel singolo La Gelosia, seguito l’anno dopo da La paura che ho di perderti, scritta da Silvestre e certificata disco d’oro, brano che consacra Bianca Atzei come una delle nuove voci più promettenti del pop italiano.

Da Il solo al mondo a Ora esisti solo tu: Sanremo e i successi

Il 2015 segna il debutto di Bianca sul palco del Festival di Sanremo con il brano Il solo al mondo, firmato ancora da Kekko Silvestre.
La canzone si classifica al quindicesimo posto, ma apre ufficialmente le porte della notorietà alla cantante che pubblcia il suo primo album, Bianco e nero.

Due anni più tardi, nel 2017, torna all’Ariston con Ora esisti solo tu — sempre scritta da Kekko — e conquista il pubblico, le radio e le classifiche. Il brano diventa rapidamente il più grande successo della sua carriera, guadagnando il disco d’oro.

Dopo anni difficili, un ritorno alle origini

Negli anni successivi Bianca Atzei attraversa un periodo di incertezze artistiche. Nonostante collaborazioni di rilievo con Fortunato Zampaglione e Ultimo, oltre ai duetti con Legno, Danti, Virginio e Tormento, i suoi album Veronica (2022) e 1987 (2024) non riescono a replicare i risultati ottenuti con i brani scritti da Silvestre.

Oggi, a nove anni di distanza dal suo ultimo Sanremo, la cantautrice sceglie di riaffidarsi alla penna che l’ha portata al successo. E il tempismo non è casuale: anche il prossimo Festival di Sanremo 2026 sarà diretto da Carlo Conti, proprio come nelle sue due precedenti partecipazioni.

Al momento nessuna conferma ufficiale, ma tutto lascia pensare che Bianca Atzei e Kekko Silvestre stiano lavorando proprio al brano che potrebbe riportarla sul palco dell’Ariston.

Non ci resta che attendere poco più di un mese, quando Conti darà l’annuncio dei big in gara, per sapere come andrà.

