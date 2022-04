Bianca Atzei torna e coinvolge undici artisti nel nuovo album, “Veronica”. Ecco tracklist, duetti e autori dei brani

Bianca Atzei Veronica tracklist, duetti e autori del nuovo album in uscita venerdì 29 aprile per Apollo Records.

Il nuovo disco è composto da di undici tracce ed è impreziosito dalle collaborazioni con Arisa, Boss Doms, Briga, Ciao Sono Vale, Cristiano Malgioglio, Danti, J-Ax, Kekko Silvestre, Legno, Seryo e Virginio.

Nel disco ci sarebbe dovuta essere anche Alessandra Amoroso nel brano Sei la mia città, come svelato in conferenza stampa da Bianca, ma purtroppo per impegni non si è riusciti a concretizzare il duetto. La Atzei ci ha tenuto a specificare che Alessandra le è stata molto vicina di recente in un periodo non facile.

Sempre in conferenza stampa la cantante ha fatto intuire che presto uscirà una collaborazione internazionale con un gruppo di giovani artisti.

Per Bianca Atzei si tratta del secondo album in studio, un nuovo punto di partenza verso una direzione inedita, rappresentata in modo emblematico dal titolo stesso, Veronica, il suo nome di battesimo.

Il disco infatti ha l’obiettivo di raccontare la vera anima ed essenza della cantante milanese (ma di origini sarde). La sua parte più forte e autentica con una ritrovata consapevolezza e libertà. Non a caso, la copertina raffigura l’artista da bambina, sottolineando come questo nuovo viaggio non sia solo artistico, ma anche fortemente personale.

Un disco di duetti, perché la Atzei ha sempre amato condividere nella musica. Veronica è stato anticipato dai singoli John Travolta feat. Legno, Straniero with Boss Doms & Seryo, Videogames feat. Ciao Sono Vale & Danti, e dall’attuale singolo in rotazione radiofonica, Collisioni feat. Virginio.

Questa la tracklist dell’album:

“Chanel” “John Travolta” feat. Legno “Collisioni” feat. Virginio “Le stelle” feat. Arisa “Videogames” feat. Ciao Sono Vale & Danti “Fotogrammi” feat. J-Ax “La televisione” feat. Briga “Sei la mia città” “Straniero” with Boss Doms & Seryo “Siamo tutte uguali” feat. Cristiano Malgioglio “Ora esisti solo tu” feat. Kekko Silvestre

Bianca atzei veronica: LIVE E INCONTRI

Giovedì 28 aprile l’artista porterà i brani che compongono l’album sul palco del Blue Note di Milano per un doppio speciale live di presentazione. Il primo spettacolo si terrà alle 20.30, mentre il secondo alle 22.30.

Bianca, inoltre, incontrerà i fan durante le tappe del suo instore che toccheranno le principali città italiane:

Giovedì 5 maggio 2022 ore 18.00 – Firenze – Libreria RED laFeltrinelli, Piazza della Repubblica

Martedì 10 maggio 2022 ore 18.00 – Bologna – Libreria laFeltrinelli, Piazza Ravegnana

Lunedì 16 maggio 2022 ore 18.30 – Milano – Libreria RED laFeltrinelli, Piazza Gae Aulenti

Venerdì 3 giugno 2022 ore 18.00 – Bari – Libreria laFeltrinelli, Via Melo

Mercoledì 8 giugno ore 18:00 – Genova – Libreria laFeltrinelli, Via Ceccardi

Clicca in basso su continua per scoprire le canzoni, gli autori e le tematiche del nuovo disco.