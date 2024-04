“1987” è il titolo del nuovo album di Bianca Atzei prodotto da Diego Calvetti

Torna Bianca Atzei con un disco che porta come titolo la sua data di nascita, 1987.

Fuori dal 17 maggio per Apollo Records con distribuzione Believe, il disco sarà disponibile in vinile e in digitale. Al suo internootto nuove canzoni tra cui il singolo Discoteca. Ecco la tracklist che include anche un duetto con uno dei rapper storici italiani, Tormento:

Discoteca (1987) Indigeno Bagnoschiuma Le canzoni di Vasco feat. Tormento Tutto l’amore che ho dentro Acqua fuoco terra Non ti lascio andare Una cometa blu

Le otto nuove canzoni sono un misto tra un’anima dance e la vena romantica che ha sempre contraddistinto lo stile di Bianca Atzei. Essere diventata mamma di Noa Alexander ha svelato il suo lato più leggero dal punto di vista musicale. Oltre ai brani più up-tempo sono presenti le ballate che ci riportano ai suoi esordi nei club.

L’album è stato interamente registrato e prodotto da Diego Calvetti al Platinum Studio di San Gimignano. Qui a seguire la copertina del disco. Lo scatto è di David Bastianoni.