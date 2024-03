Bianca Atzei ci riporta negli anni ’80 con il singolo “Discoteca”

Bianca Atzei Discoteca testo e significato del nuovo singolo della cantautrice.

La Atzei negli ultimi anni si è dedicata principalmente alla famiglia oltre che ad esperienze televisive come L’Isola dei Famosi. Il suo ultimo progetto discografico, “Il mio canto libero“, un album di cover di grandi brani italiani in versione ninna nanna, è stato lanciato a giugno del 2023.

Ora per l’artista è giunto il momento di tornare con un singolo per l’estate 2024, “Discoteca“.

BIANCA ATZEI DISCOTECA significato del brano

Fuori da venerdì 29 marzo 2024, “Discoteca” è prodotto da Diego Calvetti e viene descritto come un brano dalle sonorità che richiamano l’inconfondibile sound degli anni 80 in un emozionante omaggio a hit leggendarie, come per esempio “Sweet Dreams” degli Eurythmics.

Bianca Atzei racconta così questa nuova avventura musicale:

“Prendo fiato, mi allontano. Ho voglia di me, tutto il resto mi stressa… Con Discoteca sono tornata alla spensieratezza delle mie serate trascorse a ballare lontana da ogni tipo di preoccupazione, e mi sono divertita a immaginare di frequentare i club di qualche decennio prima, negli anni 80, che poi sono gli anni in cui io sono nata.

La musica di quel periodo mi è entrata dentro sin da bambina, certe canzoni crescono dentro di te, fanno parte di te e le riascolti sempre con piacere e un brivido di nostalgia anche per il resto della tua vita. È da questo mix di nostalgia della mia infanzia e della mia voglia di leggerezza tipica dell’adolescenza che sono nati sia questo brano, sia il mood che accompagnerà anche tutto il disco che sta per arrivare.”

“DISCOTECA” anticipa il nuovo album in studio di Bianca Atzei, in arrivo a maggio prossimo.

Bianca Atzei Discoteca testo

In arrivo…