Amici: la voglia di trovare un rifugio nella propria vita è al centro di “Universale” inedito di Aaron (TESTO e AUDIO)

Aaron Universale testo e significato del brano, primo inedito lanciato dal cantante ad Amici di Maria De Filippi edizione 2022/2023 fuori su tutte le piattaforme digitali dal 15 novembre.

Edoardo Boari, questo il vero nome di Aaron (qui trovate la sua storia), vincendo la gara degli inediti di domenica 13 novembre, una sfida giudicata da Michele Bravi, Stash e dal maestro Beppe vessicchio, potrà cantare la sua Universale nella prima serata di Canale 5, sabato 19 novembre, alla finale di Tu si que vales.

Aaron universale significato del brano

Universale è stata scritta da Aaron con Riccardo Brizi. La produzione è di Zef (Stefano Tognini) e Starchild.

Aaron parla così del brano:

“Universale è la personificazione di paure e indecisioni, la voglia di trovare un rifugio nella propria vita alla quale parlo al femminile, lei l’unico amore universale, la ragione per esistere e per resistere”

Aaron Universale testo e audio

E tu che mi sapevi dire che se amavo

era solo per non starmi a pensare

cosa non c’è sul mare

come sei universale

come sei sola, come sei dolce

che ti sei fatta male

e come questa storia passa tra le strade

e si ferma tra le onde, tra le auto

che son troppe aspettando un incrocio

come un temporale

e questo tempo si riflette

e poi si nutre delle notti

dentro crepe nel mare

Universale

come l’amore che ti ho scritto nella busta

poi c’è un vizio che si chiama pregiudizio universale

come la luce sul soffitto che scandiva le pareti

nell’estate e facevamo male

come il rifugio costruito tra paura e indecisione

tu eri sola

universale

come una semplice canzone è per me

solo amore, solo amore

Sale come l’ansia, sale

ti racconto di un posto che mi ha salvato

da quando son stato

nelle notti amare nelle notti ero

universale

fa male

ero universale, grazie da amare

musica dannata che te ne sei andata

e sai cambiare

come una rosa in autunno

se accetti di stare con me staremo bene

saremo come nei sogni con le catene

ma adesso non siamo noi ma

questo tempo si riflette

e poi si nutre delle notti dentro crepe nel mare

Universale

come l’amore che ti ho scritto nella busta

poi c’è un vizio che si chiama pregiudizio universale

se accetti di stare con me staremo bene

saremo come nei sogni con le catene