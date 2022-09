Amici 22: la storia di Aaron e il testo dell’inedito “Universale”

Amici 22 Aaron Universale testo del brano inedito che, unitamente ad una cover, garantisce al ragazzo l’accesso ad Amici di Maria De Filippi.

Durante il primo appuntamento con il talent show di Canale 5 si è esibito il 17enne Aaron con due brani. La cover di Per due come noi di Brunori Sas, canzone con cui è riuscito a far commuovere Arisa, e l’inedito Universale.

Edoardo Boari, questo il vero nome di Aaron, vive a Nocera Umbra, paese in provincia di Perugia. La musica è la costante della sua vita. Inizia come ballerina urban e in seguito capisce che il percorso che sente più vicino a sé è che quello del cantautore. In totale Aaron scrive da tre anni e balla hip hop da dieci.

La musica è il posto dove rifugiarsi e ritrovarsi ma anche la sua cura… il ragazzo ha infatti iniziato a scrivere canzoni per combattere l’ansia.

Il 12 agosto quest’anno ha pubblicato con Orangle Records il singolo Diecimila occhi, un brano che racconta la storia di una ragazza che crede di avere tutti questi occhi su di sé pronti a giudicarla e del suo riuscire a cambiare prospettiva per cambiarli il suo futuro guardando avanti.

Il ragazzo, con un esibizione delicata sul brano di Brunori, ed energica sul proprio inedito, convince Arisa a dargli un banco nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Anche Rudy Zerbi lo vorrebbe in squadra e quindi sarà Aaron a dover scegliere con chi lavorare.

Amici Aaron Universale testo e video

Qui il video dell’esibizione di Aaron.

E tu che mi sapevi dire che se amavo

era solo per non starmi a pensare

cosa non c’è sul mare

come sei universale

come sei sola, come sei dolce

come ti sei fatta male

e come questa storia passa tra le strade

e si ferma tra le onde, tra le auto

che son troppe aspettando un incrocio

come un temporale

e questo tempo si riflette

e poi si nutre delle notti

dentro crepe nel mare

Universale

come l’amore che ti ho scritto nella busta

poi c’ho un vizio che si chiama pregiudizio universale

come la luce sul soffitto che scandiva le pareti

nell’estate e facevamo male

come il rifugio costruito tra paura e indecisione

tu eri sola

universale

come una semplice canzone è per me

solo amore, solo amore

Sai come l’ansia sale

ti racconto di un posto che mi ha salvato

da quando son stato

nelle notti amare nelle notti ero

universale

fa male

ero universale, grazie da amare

musica dannata che te ne sei andata

come una rosa in autunno

se accetti di stare con me staremo bene

saremo come nei sogni con le catene

adesso non siamo noi ma

questo tempo si riflette

e poi si nutre delle notti dentro crepe nel mare

Universale

come l’amore che ti ho scritto nella busta

poi c’ho un vizio che si chiama pregiudizio universale

se accetti di stare con me staremo bene

saremo come nei sogni con le catene