Il nuovo ingresso di Amici 22 è una cantautrice di grande talento: Angelina Mango. Scopriamo la sua storia musicale...

Amici Angelina Mango nuova allieva. Domenica 20 novembre andrà in onda la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e, tra le tante sorprese di questo appuntamento che vedrà come ospite musicale Fabrizio Moro, c’è un nuovo ingresso. Nel Roster del programma arriva una nuova cantante che i nostri lettori più affezionati conoscono molto bene, Angelina Mango.

Nata a Maratea nel 2001 e cresciuta a Lagnonegro, Angelina è la figlia minore di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, e di uno dei cantautori più talentuosi a cui la musica italiana ha avuto modo di dare i natali, Mango.

Inutile dire che Angelina Mango è cresciuta respirando musica sin da bambina e ha da subito iniziato a comporre canzoni esibendosi con una band di cui faceva parte anche il fratello Filippo.

Trasferitasi a Milano a soli 15 anni con la famiglia, dopo anni di musica dal vivo nel 2020 ha pubblicato il suo primo album da solista, Monolocale (qui trovate la nostra prima video intervista con lei risalente a novembre del 2011). COn questo album la ragazza ha stretto una grande amicizia con quello che lei considera come un fratello musicale acquisito, Giovanni Caccamo.

Il primo contratto arriva nel 2022 con la Sony Music e la vede pubblicare musica sotto la supervisione e la produzione di Tiziano Ferro. Esce infatti il singolo Formica, a cui fanno seguito Walkman e Rituali con Nashley.

Queste tre canzoni delineano la cifra stilistica della ragazza e il sui mondo musicale che si basa su un concetto apparentemente scontato, ma non così tanto come si possa credere: raccontare sempre la verità, la propria vita.

Con lei abbiamo realizzato una lunga videointervista solo qualche settimana e potete rivederla qui sotto.

Amici Angelina Mango è la nuova allieva

Nel corso della puntata di domenica 20 novembre, già registrata giovedì scorso, un allievo arrivato ultimo (che non vi sveliamo, vi toccherà aspettare la puntata) finirà in sfida e la sfidante sarà proprio Angelina. A giudicare sarà Carlo Di Francesco, musicista, produttore e compagno di Fiorella Mannoia, che non ha potuto fare a meno di riconoscere il grande talento della cantautrice trovandola più pronta per un percorso come quello di Amici che ha lo scopo di andare a sfociare nel mondo discografico.

In bocca al lupi quindi ad Angelina Mango per questo nuovo capitolo del suo percorso musicale.