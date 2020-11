E’ uscito per l’etichetta Disincanto con distribuzione Believe Monolocale, l’Ep d’esordio di Angelina Mango.

Un progetto musicalmente ambizioso, nato durante il lockdown dello scorso mese di marzo. Il filo conduttore è la fragilità, sensazione che Angelina conosce bene e che è riuscita a trasformare in un punto di forza importante.

Va Tutto Bene è il titolo del singolo scelto come lancio del progetto. Un brano dove parla della consapevolezza nata dalle circostanze. Un verbo al presente che rimanda all’istante in cui si fanno i conti con se stessi e si prende per mano la persona riflessa allo specchio, quella con cui ci si confronta tra le pareti di un monolocale sul Naviglio Grande.

“Forse distruggo le cose per poterne fare canzoni. È il mio loop, è la soluzione, ma è anche la spiegazione ai fallimenti. E alla fine mi ritrovo a ballare in cuffia sulla cassa di un pezzo che scandisce cinicamente le mie fragilità. Ballo e rido di me perché so stare in equilibrio nelle situazioni estreme, mentre restare in equilibrio quando tutto è stabile, quando tutto va bene, è il mio vero tallone d’Achille.”

Monolocale si compone di 8 brani che spaziano tra il pop e l’urban. Brani nati e prodotti in casa in cui si riconosce un piglio istintivo e viscerale. Un timbro nel quale si riconosce la curiosità musicale della madre Laura Valente e un approccio che armonico che ricorda il padre Pino Mango. Un’attitudine al ritmo che può fare riferimento all’esperienza musicale del fratello Filippo.

In occasione dell’uscita dell’album, Angelina ha ricevuto un gradito regalo. Tiziano Ferro l’ha menzionata in una storia con in sottofondo il brano Naviglio Grande.

“Che Canzone. Che commozione sentire nella sua voce rotta delle tracce di Pino, ma piena dei colori di Laura. Il tutto con uno stile solo suo.”

Questa la tracklist di Monolocale.

1 – Non sento più niente

2 – Naviglio Grande

3 – Va tutto bene

4 – Sono aggrappata a te

5 – Iron Man

6 – Treno in corsa

7 – Muoio per niente

8 – San Siro

VIDEOINTERVISTA AD ANGELINA MANGO

Abbiamo contattato via Zoom Angelina Mango per una videointervista di presentazione di Monolocale.