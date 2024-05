Sarah vince la 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi

La giovane cantautrice Sarah è la vincitrice della finale di Amici 23. È dalla 19esima edizione del talent – quando vinse Gaia – che non trionfa una cantante donna.

Dopo nove lunghi mesi dall’inizio del programma, è arrivata la Finale che chiude ufficialmente il sipario su questa 23esima edizione del talent show. Per la prima volta nella sua storia, sono stati ben sei i finalisti ad approdare alla serata finale: i quattro cantanti Mida, Holden, Sarah e Petit e i due ballerini Marisol e Dustin.

AMICI 23, LA FINALE

All’inizio, si sfidano solamente i quattro cantanti a suon di inediti, andando a decretare tramite televoto i due finalisti di questa sezione: Sarah e Petit con rispettivamente “Sexy Magica” e “MAMMAMÌ“. Il primo eliminato del circuito Canto è stato Mida dopo aver eseguito “QUE PASA“. Riaperto il televoto, si sfidano di nuovo – anche se questa volta con le cover – Sarah, Petit e Holden. È proprio quest’ultimo a fermarsi ad un passo dalla Finalissima presentando l’inedito “Randagi“.

A questo punto, inizia la gara del circuito Ballo. Dopo alcune esibizioni – sempre con il televoto aperto – quest’ultimo ha deciso che uno dei finalisti – e vincitore della propria sezione – è Marisol. Per i due ragazzi arrivano importanti proposte di lavoro e studio: tre per Dustin e quella dei suoi sogni per Marisol, emozionata da questa possibilità.

Si continua con il circuito Canto con la sfida tra Sarah e Petit. La vincitrice è Sarah che quindi va di diritto alla Finale dove si sfiderà con Marisol per la vittoria assoluta della 23esima edizione di Amici di Maria de Filippi.

Ospite speciale della serata è stata Angelina Mango, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2024 e dal settimo posto all’Eurovision Song Contest e anche runner-up della scorsa edizione di Amici, vinta dal ballerino Mattia. La giovane cantautrice presenta un medley composto dai singoli “Ci pensiamo domani“, “Che t’o dico a fa’” e “La Noia“. Poco prima della proclamazione della vincitrice, ha presentato in anteprima il nuovo singolo “melodrama“.

La Finalissima è quindi tutta al femminile: si sfidano a suon di sfide di ballo e canto le giovanissime Marisol e Sarah.

Dopo le numerose sfide tra le due ragazze e prima dell’annuncio della vincitrice, sono stati consegnati i premi:

Il Premio della Critica del valore di 50 mila euro offerto da TIM è andato a Marisol

Il Premio Speciale Amici per la comunicazione del valore di 40 mila euro offerto da TIM è andato a Petit

Il Premio delle Radio è andato a Holden

Il Premio "Spirito Libero" del valore di 30 mila euro offerto da Oreo è andato a Dustin

Il Premio "Keep Dreaming" del valore di 7 mila euro offerto da Marlù è andato a tutti i finalisti

Inoltre, la vincitrice assoluta e anche del circuito Canto Sarah è stata invitata ad aprire e far parte al Future Hits Live di RTL 102.5 il prossimo 31 maggio allo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma.