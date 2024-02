Vince la 74a edizione del Festival di Sanremo Angelina Mango

Sanremo 2024 vincitore

Angelina Mango è la vincitrice di Sanremo 2024 con la canzone La noia

Ecco la classifica finale:

1. Angelina Mango – La noia

2. Geolier – I p’ me, tu p’ te,

3. Annalisa – Sinceramente

4. Ghali – Casa mia

5. Irama – Tu no

Risultato positivo da sottolineare della Warner Music che ha tutti e cinque gli artisti nella top five.

La Tarma Management guidata da Marta Donà vince per la terza volta il Festival di Sanremo in nove anni e, dopo Michielin, Måneskin e la doppietta di Mengoni tornerà all’Eurovision per la quarta volta in 12 anni.

Premio Sala Stampa Roof – Mia Martini a Loredana Bertè

Premio Sala Stampa Lucio Dalla ad Angelina Mango

Premio “SERGIO BARDOTTI” ad Angelina Mango

Premio “GIANCARLO BIGAZZI” per la miglior composizione musicale (assegnato dall’Orchestra del Festival) a Fiorella Mannoia

Qui la nostra videointervista realizzata durante il Festival.

Questo il Televoto (in aggiornamento voti Radio e Sala Stampa)

Televoto Angelina Mango 16,1% Geolier 60%, Annalisa 8%, Ghali 8,3 %, Irama 7,5 %

Totale: Angelina Mango 40.3 %, Geolier 25.2 %, Annalisa 17.1%, Ghali 10.5 %, Irama 6.5 %

All Music Italia ha preso parte alla votazione della stampa tramite il Direttore Editoriale, Massimiliano Longo.

Il nostro sito è da sempre a favore del voto trasparente nei Contest musicali. Tramite il nostro contributo è stato sdoganato anche in diverse edizioni di Area Sanremo pre-Amadeus e all’1Mnext del Primo Maggio Roma.

Per questo motivo a seguire trovate i voti espressi nella prima serata (voto della sola sala stampa), nella quarta serata (stampa, radio e televoto) e nella finale (stampa, radio e televoto solo nella sfida finale a cinque).

All Music Italia auspica anche che, per una maggiore trasparenza e al fine di ridurre le polemiche, nei prossimi anni venga selezionata per il voto della stampa un’Academy che, con voto trasparente e nominativo pubblicato nei giorni successivi alla kermesse, sia formata da organi d’informazione che si occupano solo di musica parlandone durante tutto il corso dell’anno.

Di seguito le votazioni:

FINALE

SERATA COVER

PRIMA SERATA