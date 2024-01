Angelina Mango, la videointervista: “voglio che sul palco venga fuori la libertà di espressione”

Decisamente un momento incredibile per Angelina Mango, rivelazione della nuova scena musicale italiana. L’artista parteciperà in gara per la prima volta in assoluto alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La noia”.

Il brano è scritto da Angelina Mango con Madame e composto dalle due cantautrici insieme a Dardust, che ne cura anche la produzione con E.D.D. Una cumbia messicana contemporanea in cui la cantautrice gioca con i contrasti: a partire dal ritmo incalzante ed energico su cui la sua voce si muove in apparente contrapposizione con il titolo.

“Con Madame e Durdust ci siamo trovati in studio – spiega Angelina – La canzone non era stata scritta per Sanremo: mi ero messa in gioco con loro per la grande stima che provo. Esserci conosciuti umanamente, ci ha aiutato a realizzare il pezzo. Una volta pronto, ci siamo resi conto che poteva andare bene per Sanremo”.

angelina mango presenta La noia

“La noia” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music Italy) è un pezzo introspettivo e rispecchia l’approccio alla vita di Angelina, la consapevolezza di come questa sia composta da momenti positivi e negativi e di come tutta la gamma di sentimenti siano parte della nostra esistenza.

Una produzione urban folk per questo brano che unisce elementi della tradizione e sonorità contemporanee, con anche delle incursioni nell’immaginario musicale dei Balcani (con violino e chitarra classica). In questo brano che balla continuamente su registri differenti, Angelina Mango fotografa in maniera sincera e ironica la condizione della noia e la sua importanza nella vita di tutti noi: la noia è “il tempo”, tempo a disposizione per fare le cose che amiamo e che ci permette di riconoscere il valore della vita che oscilla tra momenti positivi e momenti negativi.

La noioteca a Sanremo: un luogo dove scambiare la noia con attività nuove?

A Sanremo 2024 “La noia” di Angelina Mango si trasforma in un’occasione per scoprire cose nuove. Durante il Festival non sarà solo un semplice stato d’animo, ma una vera e propria moneta di scambio: quanta noia siete disposti a scambiare per riempirla con attività nuove?

In centro città nasce “La noioteca” di Angelina, una specie di negozio, aperto tutti i giorni, in cui venire ad annoiarsi: un luogo che offre attività inusuali, legate al mondo della cantautrice, da sperimentare investendo i propri minuti di noia.

“Ci saranno un sacco di attività in cambio della noia – spiega Angelina Mango – Attività inutili ma neanche troppo: il punto della noia è saperla sfruttare per fare delle cose che non pensavi di poter fare. Le attività proposte sono per lo più analogiche, senza connessioni”.

L’artista potrebbe portare avanti anche un tema legato alle problematiche giovanili, che faticano a fare i conti con la noia. “Quello che posso dire, essendo parte di questa digitalizzazione, è che una cosa importante è comunicare: mettete giù i telefonini e parlate con le persone guardandovi negli occhi.

L’esibizione sul palco

“L’esibizione sul palco dell’Ariston sarà coerente con la canzone e con quello che ho fatto fino adesso. Voglio che sul palco venga fuori la libertà di espressione, con la performance e con il mio outfit. Vorrei che le persone a casa si rendessero conto che sono libera e vogliano essere libere anche loro, libere anche di lasciarsi prendere dai momenti negativi e dai momenti di noia.

La canzone è profonda a livello di concetto e di testo quindi non voglio che diventi troppo coreografica perché il testo rischierebbe di passare troppo in secondo piano, però sono anche abituata a vivere la musica con tutto il mio corpo, non solo con la voce. Quella che si vedrà coinciderà con quello che si sentirà.”

Le aspettative?

Di certo non mi scivolano addosso anche perché ci sono sempre state tante aspettative su di me. Le accolgo in maniera positiva e le vedo come delle spinte per affrontare con coraggio e sicurezza il palco. Se mi lasciassi trasportare dalla pressione delle aspettative diventerebbe un problema, quindi cerco di evitare.

angelina mango LA VIDEOINTERVISTA

Gli appuntamenti dopo Sanremo:

Dopo il suo primo tour andato tutto sold out, tornerà il concerto evento “PARE UNA PAZZIA” al FABRIQUE il 17 aprile 2024, al quale seguirà il tour “Angelina Mango nei club 2024” nei principali club d’Italia. Prodotto e organizzato da Live Nation, Angelina Mango è infatti attesa in diverse città:

Atlantico, 11 ottobre, Atlantico, Roma

Casa della Musica, 14 ottobre, Napoli,

Eremo Club, 16 ottobre, Molfetta, BA

Vox Club, 19 ottobre, Nonantola, MO

Tuscany Hall, 21 ottobre, Firenze

Gran Teatro Geox, 22 ottobre, Padova

Teatro Concordia, 24 ottobre, Venaria Reale, TO