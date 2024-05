Angelina Mango, in attesa dell’album “poké melodrama” arriva il singolo “melodrama”

In attesa dell’uscita del suo primo album di inediti “poké melodrama” (ne abbiamo parlato qui), il 24 maggio esce il nuovo singolo di Angelina Mango, “melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music).

Il singolo arriva dopo un’ottima partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove Angelina si è classificata settima, e l’annuncio di un tour europeo che la vedranno esibirsi nelle principali città europee nel prossimo autunno. Inoltre, prima di sbarcare in Europa sarà anche in tour quest’estate nei principali festival italiani ed europei e nei principali club italiani (biglietti disponibili su LiveNation.it)

ANGELINA MANGO, “MELODRAMA”

“melodrama” è stato scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo ed è un brano in cui l’elettronica si fonde con una ritmica reggaeton, creando un sound coinvolgente e caratteristico. L’immaginario che si crea intorno al brano riguarda Angelina che da piccola a casa balla in salotto, chiude gli occhi e si immagina di vivere fuori dagli schemi sul palco, lasciandosi convincere dai sogni.

Attraverso alcuni indizi sui social, oggi Angelina Mango ha annunciato ai fan la possibilità di ascoltare in anteprima il singolo in alcuni negozi di dischi in diverse città italiane e, per l’occasione ha scelto un supporto particolare: la musicassetta.

Oggi sarà possibile ascoltare il singolo nelle seguenti città: