Angelina Mango annuncia il primo tour nei principali club d’Europa

In attesa dell’uscita del suo primo album, “poké melodrama” (31 maggio 2024 – LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), a coronamento di un anno fatto di importanti traguardi, Angelina Mango annuncia il suo primo tour nei principali club d’Europa, che la vedrà esibirsi a Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.

Dopo i pre-party di Madrid, Barcellona, Londra e Amsterdam il viaggio della giovane cantautrice verso l’Europa prosegue dunque con un vero e proprio tour, che seguirà la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö, dove sabato 11 maggio rappresenterà l’Italia con “La Noia” (oltre 113 milioni di stream audio e video), brano che ha trionfato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e che ha raggiunto il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni in gara in questa nuova edizione della kermesse internazionale.

ANGELINA, FESTIVAL ESTATE 2024: LE DATE

25 maggio 2024 – SEA STAR FESTIVAL @ UMAG (CROAZIA)

14 giugno 2024 – NAMELESS FESTIVAL @ COMO

22 giugno 2024 – ISLE OF WIGHT FESTIVAL @ ISOLA DI WIGHT (UK)

27 giugno 2024 – CASTLE ON AIR @ BELLINZONA (SVIZZERA)

6 luglio 2024 – GOZO FESTIVAL @ SANTIAGO DE COMPOSTELA (SPAGNA)

13 luglio 2024 – AMA FESTIVAL @ VICENZA

17 luglio 2024 – ALGUER FESTIVAL @ ALGHERO

2 agosto 2024 – PICCOLO FESTIVAL @ BAGHERIA (PALERMO)

20 settembre 2024 – BRAVA MADRID FESTIVAL @ MADRID (SPAGNA)

ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024: LE DATE

11 ottobre 2024 – ROMA @ ATLANTICO // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA @ ATLANTICO // SOLD OUT

14 ottobre 2024 – NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) @ EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) @ VOX CLUB // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE @ TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA @ GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) @ TEATRO CONCORDIA // SOLD OUT

26 ottobre 2024 – MILANO @ FABRIQUE // SOLD OUT

27 ottobre 2024 – MILANO @ FABRIQUE

ANGELINA MANGO, EUROPEAN CLUB TOUR: LE DATE

30 ottobre 2024 – MONACO DI BAVIERA, Hansa

1 novembre 2024 – COLONIA, Club Bahnhof Ehrenfeld

3 novembre 2024 – LONDRA, 02 Academy Islington

4 novembre 2024 – BRUXELLES, La Madeleine

9 novembre 2024 – PARIGI, Les Etoiles

11 novembre 2024 – BARCELLONA, Razzmatazz

I biglietti per i live nei festival estivi in Italia e in Europa e per il tour “Angelina Mango nei club 2024” sono disponibili al seguente link.

Per acquistare i biglietti per l’European Club Tour bisognerà invece attendere le ore 12.00 di venerdì 10 maggio 2024.

Foto di copertina di Andrea Bianchera