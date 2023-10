Nocta friendzonato da “Paola” la rende una canzone virale con Luk3

Nocta Paola testo e significato. Tra gli artisti della genZ in ascesa c’è Nocta da poco uscito con un nuovo singolo, “Paola“, fuori su etichetta Mind the Gap con distribuzione Ada Music Italy. In questo brano Nocta collabora con un altro artista in rampa di lancio, Luk3.

Giulio Felicissimo è il vero nome di Nocta, classe 2023 di Sorrento, Napoli.

Il ragazzo ha scelto il suo nome d’arte perché la composizione dei brani avviene prevalentemente di notte. Si avvicina alla musica da autodidatta e inizia a scrivere i suoi testi e comporne le musiche. Il suo primo palco è la strada dove fa ascoltare i suoi Freestyle in cui racconta delle sue origini, dell’amore, delle amicizie, della famiglia e di tutto quello che fa parte della vita di un ragazzo, ferite e sofferenze comprese.

Giulio e Nocta convivono artisticamente e dispongono emozioni e sentimenti come pezzi di un puzzle che danno forma alle canzoni.

L’esordio discografico è datato dicembre 2021 con il singolo “Pelle”, canzone che conquista diverse playlist editoriali di Spotify come Sanguegiovane. Seguono nel 2022 “Ti sogno da un po’” e “Sei una bambina“, e “Dimmi chi sei” e “Sparami” nel 2023.

Il nuovo singolo, “Paola“, è un ulteriore passo verso il suo primo album attualmente in lavorazione.

NOCTA PAOLA SIGNIFICATO DEL BRANO

“Non sono innamorato perso, neanche per sbaglio…” è un flusso di coscienza che ha la stessa durata di un sogno quello che sta alla base di “Paola“. “Che poi stanotte ti ho sognato, Paola” è invece la frase che torna costantemente, come un mantra, per tutta la durata del brano.

Nocta si confronta con l’amore e rende uno spiacevole episodio, il momento in cui Paola lo ha friendzonato, energia per scrivere un brano che vuole essere un invito ad esserci, non solo nella mente, ma anche nel cuore e con gesto concreti. In fondo lui l’ha sognata per un mese tutte le notte ma lei non ha sognato lui…

Fondamentale per la stesura finale la presenza dell’amico e collega Luk3.

La ballad, dal sapore Young-Pop, in soli due giorni ha quasi raggiunto quota 50.000 stream sul solo Spotify mentre sulla piattaforma giovane per eccellenza, TikTok, i video con “Paola” hanno superato 5 milioni di views.

Visto l’ottimo riscontro del pezzo “Paola” verrà lanciato in radio dal 27 ottobre 2023.

NOCTA PAOLA feat. Luk3 testo

(Autori: Giulio Felicissimo/Compositori: Giulio Felicissimo – Davide Gobello)

So che

probabilmente

questa canzone farà schifo, sono ubriaco da far schifo…

Ma vaffanculo scrivo un testo e te lo mando,

non sono innamorato perso, neanche per sbaglio,

tu prendila alla leggera, tu che c’hai una bella schiena…

Che poi lo vedo dalle foto, quelle del popolo,

questa musica mi fotte, scrivo per poco…

Che serve a me, per stare bene, mi gaso bene,

tanto l’amore va e non viene da te e da me…

Che poi stanotte ti ho sognato, Paola!

E manco era la prima volta, Paola!

Io che non so nemmeno tu chi sei

ma che in sto sogno tanto ti vorrei!

Vabbè stanotte ti ho sognato, Paola!

E manco era la prima volta, Paola!

E chiedo scusa se questo pezzo assomiglia a…

L’ammor nun sacc’ aro’ sta e cas’

nun l’agg’ maj saput’!

Si tu nun me rispunn’ maj, staj cu’ chill’ sicur’!

Già r’a fatic’ po’ te scriv’ e appogg’ e cass’ ‘n terr’!

Vuless’ sta a cantà senz’ansj music’ e’ quartier’!

Ho fatto sogni da cretino (tipo tipo)

prendere casa là vicino (tipo tipo)

trovare chiamate al mattino (tipo tipo)

tu che dici: “Lo voglio anche io”…

Non ti prometto proprio un ca**o, ma al massimo, scappo

Volevi sempre un altro, un coglione, un bastardo

mi basta che mi chiami e ti butti dall’alto

e giuro che ti prendo, che stronza del ca**o…

Ma stanotte ti ho sognato, Paola!

E manco era la prima volta, Paola!

Io che non so nemmeno tu chi sei,

ma che in sto sogno tanto ti vorrei!

Vabbè stanotte ti ho sognato, Paola!

E manco era la prima volta, Paola!

E chiedo scusa se questo pezzo assomiglia a…

Io che stanotte ti ho sognato, Paola!

E manco era la prima volta, Paola!

Io che non so nemmeno tu chi sei

ma che in sto sogno tanto ti vorrei!

Vabbè stanotte ti ho sognato, Paola!

E manco era la prima volta, Paola!

E chiedo scusa se questo pezzo assomiglia a…

Io che stanotte ti ho sognato, Paola!

E manco era la prima volta, Paola!

Io che non so nemmeno tu chi sei

ma che in sto sogno tanto ti vorrei!

Vabbè stanotte ti ho sognato, Paola!

E manco era la prima volta, Paola!

E chiedo scusa se questa notte ti ho sognato, Paola (a-a-a…) (a-a-a…) (a-a-a…)

Se questa notte ti ho sognato Paola (a-a-a…)

Paola (a-a-a…) Paola (a-a-a…) Paola

E sai che c’è? Vaffanculo Paola…