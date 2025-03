Vybes firma con Artist First e lancia il suo singolo, “Chiedere aiuto”

Vybes ha chiuso il suo percorso ad Amici lasciando il segno con un brano che ha toccato corde profonde andando a parlare di salute mentale: Chiedere aiuto. Ora il cantautore è pronto a pubblicare questa canzone dopo aver firmato un contratto discografico con Artist First.

Il singolo è una riflessione sincera sul peso delle emozioni e sulla difficoltà, troppo spesso sottovalutata, di chiedere aiuto. “Il brano nasce con l’intento di incoraggiare le persone a non vergognarsi di chiedere aiuto quando ne hanno bisogno” racconta Vybes. “È un mix di sfogo e narrazione: nella prima parte esplora la depressione, mentre nella seconda si apre a una rinascita. L’idea è che, nonostante tutto, ci sia sempre una luce alla fine del tunnel”.

Una dichiarazione d’intenti per l’artista, che dopo l’esperienza televisiva sceglie di ripartire con un brano che parla ai coetanei, senza filtri. Un pezzo che unisce vissuto personale e urgenza comunicativa, in linea con tutto il suo percorso fin qui.

Chiedere aiuto sarà pubblicato il 28 marzo da Artist First.

Chi è Vybes? Una storia personale che diventa musica

Vybes, all’anagrafe Gabriel Monaco, nasce a Roma l’8 febbraio 2003. La sua storia artistica comincia presto: nel 2018 pubblica il primo singolo e dà il via a un cammino in cui la musica diventa forma di resistenza, cura e identità. Nel 2020 esce Italia Ventiventi, brano di cui vi presentammo il video in anteprima qui. Nel 2021 viene selezionato tra gli otto artisti italiani di Musica Contro le Mafie con il brano Desirè, scritto durante una residenza artistica a Cosenza. Un anno dopo è finalista al Tour Music Fest e nel 2022 pubblica il suo primo EP, Summertime.

Tra 2023 e 2024 Vybes lancia una serie di singoli che culminano nella partecipazione ad Amici. Qui emerge il suo lato più profondo: un artista giovane ma consapevole, che affronta tematiche complesse con una delicatezza rara.

Il suo percorso è segnato da sfide personali che diventano parte integrante della sua poetica. Dislessia, discalculia e disortografia non sono mai stati ostacoli, ma anzi, hanno affinato la sua sensibilità e la scrittura è diventata per lui un’ancora. Attraverso la musica racconta il disagio, la rinascita, la fragilità e la voglia di trovare il proprio posto nel mondo.

Chiedere aiuto è il primo passo di una nuova fase. Un esordio post-talent che lascia parlare la sostanza prima della forma.