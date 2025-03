Vybes e il coraggio di parlare di depressione e salute mentale ad Amici

Vybes parla di salute mentale e depressione ad Amici.

Sabato sera è andata in onda la prima puntata del serale della 24ª edizione di Amici. Due gli eliminati, tra cui il cantante Vybes, che prima di lasciare il programma ha voluto lanciare un messaggio a favore della cura della salute mentale, tema portante del suo ultimo inedito, Chiedere aiuto.

Il brano racconta infatti l’esperienza con la depressione vissuta dal giovane cantautore. Lo fa con un linguaggio sincero e anche crudo, con riferimenti velati a quei pensieri malsani che, purtroppo, possono sfiorare chiunque – di qualsiasi età – quando questa ombra entra nella loro vita.

AMICI: Il messaggio di Vybes sulla salute mentale

Dopo aver cantato il pezzo, subito dopo il voto della giuria e poco prima dell’eliminazione, l’artista ha voluto ribadire l’importanza del messaggio contenuto nel brano, a cui tiene in maniera particolare. Di sicuro un messaggio positivo, soprattutto perché lanciato in un programma seguito da moltissimi giovani. Importante anche perché arriva da un contesto, quello musicale, che spesso segue logiche commerciali così veloci da portare gli stessi artisti – vedi Angelina Mango o Sangiovanni – a momenti di vero burn out mentale e fisico.

Queste le sue parole:

“Non so quante volte mi ricapiterà e volevo spiegare che questo pezzo è uno storytelling: parla della depressione.

Nella prima fase c’è il buio, la seconda rappresenta la rinascita. Era una cosa che ci tenevo a portare fin da quando il Gabriel che stava in cameretta sognava che qualcuno parlasse di salute mentale in televisione, soprattutto ai ragazzi. È una cosa che ho detto anche nel Daytime, quando abbiamo presentato gli inediti. Ve lo dico veramente, con tutto il bene del mondo: non vergognatevi di chiedere aiuto, perché si può chiedere aiuto. La salute mentale è uguale alla salute fisica, quindi mi raccomando, ragazzi.”

Amici 2025, i complimenti di maria de filippi

A fine esibizione, Maria De Filippi ha anche fatto notare un gesto importante e spesso trascurato:

“Devo dirti una cosa. Prima ti ho detto ‘aspetta a parlare’ perché sembrava stessi per andare via, no? E quindi ti ho interrotto e non ho fatto notare una cosa importante che hai fatto: mi hai chiesto se la giuria avesse già votato, per non condizionare il voto.

È un gesto di grande onestà, e non succede spesso. Ti volevo fare i complimenti.”

LE PAROLE DI VYBES FUORI DALLA SCUOLA

Queste le prime parole postate dal cantautore sui social:

“È stato un percorso molto lungo che oltre ad avermi portato a una crescita artistica mi ha donato anche ad una forte consapevolezza personale…ieri sera ho realizzato il sogno di quel Gabriel di 6 mesi fa che durante i suoi concerti fatti nel suo salotto di casa si divertiva ad immaginare il pubblico e spiegare il retro pensiero dei testi da un brano all’altro ed il perché li avessi scritti. I miei concerti immaginari si dividevano sempre in più fasi…c’era il momento dell’ ‘accensione dei flash’ dopo arrivava il momento del brano up’ e sognavo la gente saltare a ritmo con la base per coi concludere l’evento con il pezzo riguardante la salute mentale… è una tematica che per tanti motivi mi è sempre stata a cuore. leri sera sono andato via con il sorriso perché so di aver mantenuto la mia promessa e di aver ‘finito il concerto’ con il brano che volevo. ‘Chiedere aiuto’ è un singolo che non punta a creare empatia ma spinge nel non vergognarsi di chiedere una mano nel momento del bisogno e spero di renderla disponibile a tutti il prima possibile. Torno a casa sapendo che tutto quello che ho fatto è stata farina del mio sacco e che anche non avendo grandi mezzi si possono toccare grandi traguardi.“

L’avventura ad Amici per il giovane cantautore di cui il nostro sito presentò un video in anteprima video esclusiva già nel 2020 (vedi qui) è finita ma è ora che inizia il vero percorso nel mondo della musica.