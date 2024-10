Certificazioni FIMI settembre: artisti, autori e talent show. Lazza domina tra i singoli, Marracash gli album, Annalisa e The Kolors regnano. Sorpresa tra gli autori.

Con la settimana 40/2024 si sono chiuse le certificazioni assegnate dalla FIMI a settembre.

Quali sono gli artisti che, in questi mesi, hanno ottenuto i maggiori riconoscimenti tra la settimana 36 e la 40? Ci eravamo fermati qui un mese fa.

Album & singoli

Album

A settembre Persona di Marracash ha ottenuto l’8° disco di platino. Subito dopo, al 6°, Famoso di Sfera Ebbasta e Colpa delle Favole di Ultimo.

Singoli

Per quanto riguarda i singoli è Lazza a raggiungere la vetta più alta: la sua Cenere conquista il 9° disco di platino e, insieme a Mi fai impazzire di Blanco & Sfera Ebbasta, sono gli unici due brani italiani in lizza per il disco di diamante. Ricordiamo che l’ultimo disco di diamante è stato assegnato nel 2019 a Roma Bangkok di Baby K feat. Giusy Ferreri (quando però la soglia per ottenerlo era 500 mila copie, la metà di quelle necessarie oggi).

Una curiosità: Lazza è a 9 dischi di platino anche con l’album Sirio, rilasciato per Island il 7 aprile 2022.

Raggiunge l’8° disco di platino alla settimana 39 Bizarrap & Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, mentre in Italia è Dargen D’Amico con Dove Si Balla che ne fa 7. Seguono a 6 AVA, Anna & Capo Plaza Vetri Neri, Tananai Tango e The Kolors Italodisco.

Sempre rimanendo sui singoli, quali sono gli artisti che in queste settimane hanno ricevuto più certificazioni?

Attenzione: in questo caso non si parla più di massima certificazione ricevuta, ma di incremento di certificazioni nel 2024 per i brani che hanno ottenuto almeno un riconoscimento a settembre.

Dopo l’estate dominata da Geolier, Lazza si prende il numero uno certificando 750 mila unità. Questi i brani che hanno determinato il suo successo:

Lazza – 100 Messaggi

Lazza – Cenere

Geolier Feat. Lazza – Idee Chiare

Lazza & Laura Pausini – Zeri In Più (Locura)

Baby Gang feat. Lazza – Restare

Poco dietro Anna con 700 mila unitià certificate, l’unica donna nella TOP10 di settembre. Hanno ricevuto almeno una certificazione:

ANNA – 30ºC

Ava, Anna & Capo Plaza – Vetri Neri

ANNA & Niky Savage – TT le Girlz

ANNA & MamboLosco – Advice

Anna & Sillyelly – Hello Kitty

Anna, Tony Boy & Thasup – Abc

Segue a distanza Mahmood con 500 mila, tutte grazie a Tuta Gold.

Dietro di lui Capo Plaza (430mila), Tananai (400mila), Geolier, AVA e Baby Gang (350mila).

SANREMO 2024

Tutti i brani che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo hanno ricevuto almeno il disco d’oro, tranne tre: Finiscimi di Sangiovanni, Pazzo di te di Renga e Nek e Spettacolare di Maninni.

Nelle settimane in analisi, Mahmood ha preso il 5° disco di platino per Tuta Gold, La Sad 1 platino per Autodistruttivo e i Negramaro l’ORO per Ricominciamo tutto.

Tuta Gold si conferma il brano di Sanremo 2024 con la più alta certificazione per le vendite.

Clicca su CONTINUA per scoprire gli artisti dei talent show che hanno ricevuto più certificazioni dalla FIMI.