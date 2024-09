Certificazioni FIMI luglio e agosto: artisti, autori e talent show. Mahmood e Blanco arrivano all’8° platino, ma vince Geolier. Annalisa è la regina dei talent show e l’autore…

Con la settimana 35/2024 si sono chiuse le certificazioni assegnate dalla FIMI a luglio e agosto.

Quali sono gli artisti che, in questi mesi, hanno ottenuto i maggiori riconoscimenti tra la settimana 27 e la 35? Ci eravamo fermati qui all’inizio di luglio.

Album & singoli

Album

In questi due mesi Blanco con Blu Celeste ha raggiungo il 7° disco di platino, mentre Ultimo con Peter Pan è arrivato al 6°. Subito dopo (5 platino) Coez con Faccio un casino.

Singoli

Per quanto riguarda i singoli è sempre Blanco a raggiungere la vetta più alta: Brividi con Mahmood è arrivata all’8° disco di platino. Seguono Shakerando di Rhove (7 platino) e il terzetto composto da Supereroi di Mr.Rain, Il cielo nella stanza di Salmo feat. Nsasia e Blinding Lights di The Weeknd a parimerito con 6 dischi di platino.

Sempre rimanendo sui singoli, quali sono gli artisti che in queste settimane hanno ricevuto più certificazioni?

Attenzione: in questo caso non si parla di massima certificazione ricevuta, ma di incremento di certificazioni nel 2024 per i brani che hanno ottenuto almeno un riconoscimento tra luglio e agosto.

Il dominatore degli ultimi due mesi è Geolier, con 1.500.000 di unità certificate, di cui 400mila per il brano sanremese I P’ Me, Tu P’ Te e 300mila per quello con Ultimo L’ultima poesia.

Il solito Sfera Ebbasta è secondo con 1.230.000 unità certificate. I primi tre brani sono Visiera a becco (250mila), Tik Tok con Marracash & Guè (160mila) e Hollywood con Diplo (130mila).

Tony Effe, grazie al tormentone estivo Sesso e Samba con Gaia, arriva a 900mila copie, di cui 250mila per questa canzone. Dopo le 4 con Bresh e Tedua e Miu Miu fanno 200mila a testa.

