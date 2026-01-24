Mahmood sfila a Parigi e canta un inedito: il brano sarà nel prossimo album di inediti

Mahmood ha fatto una di quelle cose che, nel suo percorso, non sembrano più “eccezioni”: è andato a Parigi, alla sfilata di Willy Chavarria, e invece di limitarsi alla classica presenza da front row si è preso la passerella e, durante lo show, si è esibito con un brano inedito, destinato a finire nel suo prossimo album.

Non è solo una comparsata da “star invitata”. È un modo preciso di occupare spazio, dove musica e moda smettono di essere due mondi separati e diventano un linguaggio unico. E Mahmood, su quel terreno, ormai ci si muove con naturalezza: un’identità che parla internazionale senza perdere la sua impronta.

Mahmood in passerella a Parigi: l’inedito dal prossimo album

Nel cuore della sfilata di Willy Chavarria, Mahmood si è esibito direttamente in passerella con un brano mai pubblicato. Un’anteprima vera, non un dettaglio da contorno: la canzone entrerà nella tracklist del suo nuovo progetto discografico, aggiungendo un altro tassello a una fase in cui l’artista sembra voler allargare il campo, invece di ripetersi.

Questa uscita parigina arriva dopo che Mahmood ha lanciato la sua prima canzone originale firmata per il cinema, Le cose non dette.

Il brano porta lo stesso titolo del nuovo film di Gabriele Muccino (in sala dal 29 gennaio) ed è un singolo inedito prodotto e diretto da Paolo Buonvino.

Al momento non è ancora noto in che mese del 2026 Mahmood lancerà il nuovo disco.