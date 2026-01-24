Chiara Galiazzo fa ascoltare il brano scartato da Sanremo 2026 e torna il déjà-vu di “Valore”

Chiara Galiazzo torna a far parlare di sé (e di Sanremo) nel modo più semplice: facendo ascoltare testo e musica di una canzone che, anche stavolta, non è entrata nel cast della kermesse.

Sui social la cantante ha condiviso un estratto del brano presentato e scartato da Sanremo 2026, replicando un copione che i suoi follower conoscono già bene: era successo anche l’anno scorso con Valore, spedita a Carlo Conti e rimasta fuori da Sanremo 2025. Il brano è poi diventato un caso “da centinaia di commenti social” e infine trasformata in singolo dopo l’esibizione a Radio 2 Social Club.

chiara galiazzo, e il brano escluso da sanremo 2026

Il punto non è solo la curiosità da “canzone esclusa”, ma quello che succede ogni volta dopo: Chiara pubblica uno snippet, la gente si divide tra “ma come hanno fatto a lasciarla fuori” e “vediamo il pezzo intero”, e la narrazione si sposta dal Festival alla musica vera, cioè al brano.

Nella caption su TikTok, Chiara scrive: “questa non è una canzone felice… ma è vera. Sta arrivando una nuova canzone“. Una frase che, detta così, sembra quasi un avviso: qui non si scherza, e non si punta al ritornello da trend.

Il testo

Del brano, per ora, abbiamo soprattutto parole e atmosfera. E il testo che Chiara Galiazzo ha fatto sentire ha un taglio quotidiano, quasi cinematografico: coppia, tempo che cambia, una macchina, la montagna, la sensazione che “lo spazio” sia finito, e quel dettaglio finale del frigo che chiude tutto con un’immagine amara.

Cosa importa quando passerà

Se pure il tempo e il corpo cambieranno

C’ero io, poi te, poi tu, poi me

Ed una macchina per la montagna

Che cosa senti mentre ti sto a fianco

Perchè mi guardi se non c’è più spazio

Saremo io, poi te, poi tu, poi me

Abbiamo ancora voglia di mangiare

Ma dentro al frigo sarà andato tutto a male

Per ora non ci sono dettagli su titolo, data d’uscita o produzione, ma il messaggio “sta arrivando” sembra più di un teaser: è un modo per dire che questa canzone non resterà un frammento nei commenti.