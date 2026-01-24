24 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
24 Gennaio 2026

Chiara Galiazzo fa ascoltare il brano scartato da Sanremo 2026 e torna il déjà-vu di “Valore”

La canzone sarà lanciata prossimamente come nuovo singolo.

News di All Music Italia
Chiara Galiazzo mostra lo snippet del brano scartato da Sanremo 2026
Condividi su:

Chiara Galiazzo torna a far parlare di sé (e di Sanremo) nel modo più semplice: facendo ascoltare testo e musica di una canzone che, anche stavolta, non è entrata nel cast della kermesse.

Sui social la cantante ha condiviso un estratto del brano presentato e scartato da Sanremo 2026, replicando un copione che i suoi follower conoscono già bene: era successo anche l’anno scorso con Valore, spedita a Carlo Conti e rimasta fuori da Sanremo 2025. Il brano è poi diventato un caso “da centinaia di commenti social” e infine trasformata in singolo dopo l’esibizione a Radio 2 Social Club.

chiara galiazzo, e il brano escluso da sanremo 2026

Il punto non è solo la curiosità da “canzone esclusa”, ma quello che succede ogni volta dopo: Chiara pubblica uno snippet, la gente si divide tra “ma come hanno fatto a lasciarla fuori” e “vediamo il pezzo intero”, e la narrazione si sposta dal Festival alla musica vera, cioè al brano.

Nella caption su TikTok, Chiara scrive: “questa non è una canzone felice… ma è vera. Sta arrivando una nuova canzone“. Una frase che, detta così, sembra quasi un avviso: qui non si scherza, e non si punta al ritornello da trend.

Il testo

Del brano, per ora, abbiamo soprattutto parole e atmosfera. E il testo che Chiara Galiazzo ha fatto sentire ha un taglio quotidiano, quasi cinematografico: coppia, tempo che cambia, una macchina, la montagna, la sensazione che “lo spazio” sia finito, e quel dettaglio finale del frigo che chiude tutto con un’immagine amara.

Cosa importa quando passerà
Se pure il tempo e il corpo cambieranno
C’ero io, poi te, poi tu, poi me
Ed una macchina per la montagna
Che cosa senti mentre ti sto a fianco
Perchè mi guardi se non c’è più spazio
Saremo io, poi te, poi tu, poi me
Abbiamo ancora voglia di mangiare
Ma dentro al frigo sarà andato tutto a male

Per ora non ci sono dettagli su titolo, data d’uscita o produzione, ma il messaggio “sta arrivando” sembra più di un teaser: è un modo per dire che questa canzone non resterà un frammento nei commenti.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli 23 gennaio 2026 1

Pagelle nuovi singoli 23 gennaio: Blanco è cresciuto, Beatrice Quinta fa la queen, Bresh un po' sottone
Amici 25: anticipazioni della puntata del 25 gennaio con giudici Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino 2

Amici 2025: le anticipazioni del 25 gennaio con Nina Zilli, Senza Cri e i Modà
Bresh testo e significato Introvabile 3

Bresh torna con “Introvabile”: il nuovo singolo tra fragilità emotive e distanze difficili da colmare
Copertina di Io Canto 2 di Laura Pausini 4

Laura Pausini scopre le carte sui duetti di Io Canto 2, da Annalisa ad Achille Lauro
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 27 gennaio: singoli più attesi settimana 5/2026 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 23 gennaio 2026
Laura Pausini durante la cover di “Due vite” di Marco Mengoni 7

Laura Pausini: una vita per costruire una carriera internazionale, "Due vite" per una cover che diventa un processo
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 8

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 10

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring

Cerca su A.M.I.